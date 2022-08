Sofort aktualisieren! Apple warnt vor schwerer Sicherheitslücke in iOS und macOS

Immer wieder kann es vorkommen, dass in unseren Betriebssystemen schwere Lücken auftauchen, die sich Menschen mit krimineller Energie zunutze machen können. Nun ist eine solche in iOS, iPadOS, macOS und weiteres Systemen von Apple aufgetaucht. Der Hersteller reagierte aber prompt und stellte sofort ein Update bereit, das ihr so schnell wie möglich installieren solltet.

Sicherheitslücke in iOS kann zur kompletten Übernahme der Geräte führen

Die sichtliche Schwere der Lücke wird allerdings erst mit den Folgen klar: Angreifer können über den Einstieg ins Gerät die volle Kontrolle erlangen. Das gilt sowohl für das iPhone-Betriebssystem iOS, als auch für iPadOS und macOS für MacBooks und Co. Die Schwachstelle liegt im Kernel der Betriebssysteme, die laut Apple sogar schon Bekannterweise ausgenutzt wird. Daher rät der Hersteller dringend zu einer Aktualisierung eurer Geräte!

Zudem schliesst das Update auch weitere Sicherheitslücken in der WebKit-Engine, die der Safari-Browser für die Darstellung der Internetseiten verwendet. Die Korrektur für die Schwachstellen ist in den jeweiligen Updates integriert. iOS 15.6.1 und iPadOS 15.6.1 stehen zum Download bereit. Die neueste macOS-Version hört auf die Kennung 12.5.1.