Snowflake: Warum ihr die Browser-Erweiterung unbedingt installieren solltet von Marcel Laser

Was ist Snowflake überhaupt und wie funktioniert es? Das Plugin Snowflake wird vom Tor Project entwickelt und ermöglicht Menschen in Ländern mit zensiertem Internetzugang den Zugang zu freien Informationen und Kommunikation über das Internet. Um es einfach zu erklären: Snowflake nutzt euch quasi als Tunnel und belegt nur einen minimalen Bruchteil eurer Internetverbindung sobald jemand über euch im Internet surft. Es stört die Internetverbindung nicht und belegt wirklich kaum etwas.

So baut Snowflake in etwa die Verbindung für Menschen mit zensiertem Internet auf. (Bild: Tor Project)

Je mehr Menschen Snowflake nutzen, um so grösser ist der Pool an IP-Adressen, aus dem gewählt werden kann. Somit ist es für das zensierende Land unmöglich all diese Proxys, die Snowflake als Wolke aufbaut, zu blockieren. Die Verbindung für den Domain-Aufbau wird übrigens nicht direkt über euch selbst geregelt, sondern über sogenannte Content Delivery Networks (CDN), wie beispielsweise auch Google bereitstellt. Ihr seid lediglich die Brücke dorthin.

Ist das Snowflake-Plugin sicher oder sogar illegal? Snowflake ist nach aktuellem Stand komplett sicher. Niemand der Nutzer*innen, die über Snowflake auf das freie Internet zugreifen, können euren Internetverkehr sehen oder abgreifen. Genausowenig seht ihr ihren. So wie das Plugin funktioniert, ist dieses auch gar nicht möglich, da ihr nur als Proxy fungiert und den Internetverkehr nur ins Tor-Netzwerk tunnelt. Zumal die Verbindung auch verschlüsselt aufgebaut wird. Stellt euch das vor wie eine Autobahnauffahrt, nur eben versteckt, für jene, die keine Vignette kaufen dürfen. Es ist also nicht möglich, euch über das Snowflake Plugin auszuspionieren. Die Nutzung ist also wirklich sicher! Zudem ist die Nutzung von Snowflake in Rechtsstaaten nicht illegal, da das Tor-Netzwerk bei uns in Schweiz, Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern absolut legal ist. Ihr setz euch also weder einem Sicherheitsrisiko aus, noch seid ihr in irgend einer Form illegal unterwegs.