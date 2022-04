Weltweit 11 Prozent weniger Smartphones ausgeliefert

Smartphones sind aktuell deutlich weniger gefragt, der Markt ist derzeit sogar Rückläufig und die Faktoren dafür vielseitig. Lediglich Apple und Samsung können im Vergleich zum Vorjahresquartal noch zulegen, der Rest der Branche knickt allerdings erheblich ein und es könnte in Zukunft noch weitaus weniger werden.

Smartphone-Markt bricht ein – Zukünftig könnte es noch schlimmer werden

Der Markt ist eigentlich seit längerer Zeit gesättigt und einen grösseren Aufwärtstrend gab es schon länger nicht mehr. Nun scheint die Kurve ihren Wendepunkt zu erreichen, denn insgesamt ist der Markt für Smartphones im ersten Quartal 2022 um gute 11 Prozent eingebrochen. Es wurden nämlich weitaus weniger Handys weltweit ausgeliefert als noch zuvor. Zwar legen Samsung und Apple kurioserweise um zwei Prozentpunkte zu, doch der gesamte Rest verliert, teilweise sogar drastisch, wie die Analyse des renommierten Marktanalyse-Portals Canalys zeigt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Wie bereits erwähnt ist der Markt gesättigt und auch mit unendlich vielen Geräten überschwemmt. Zudem gibt es von Jahr zu Jahr immer weniger Änderungen an den Modellen. Ebenfalls einen Einfluss hat der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine eine hohe Mitschuld. Die Inflation stieg weltweit in vielen Ländern an und die Kaufkraft sinkt. Vielerorts überlegen sich die Menschen nun mehrmals, ob eine Investition in ein neues Handy-Modell wirklich Sinn macht. Daher stehen auch Händler hier global vor vielen Unsicherheiten.