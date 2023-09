SwitchBot S10 Staubsauger- und Wischroboter vorgestellt

Lesedauer: 2 Minuten

SwitchBot bietet auch eine Reihe von Nachrüstungszubehör an, mit dem die kompakte Wasserstation in Küchen, Bädern, Waschküchen oder überall dort, wo es einen Wasseranschluss gibt, eingesetzt werden kann. Für den Fall, dass man keinen Wasseranschluss frei hat, gibt es auch ein externes Reinigungs- und Abwassertankzubehör, um die Nutzbarkeit für eine Vielzahl von Haushalten zu gewährleisten.

Mit dem branchenweit ersten System zum automatischen Nachfüllen und Entleeren der Wasserstation ist der SwitchBot S10 in der Lage, die eigenen vier Wände selbständig zu reinigen, ohne dass man manuell den Wassertank mit frischem Wasser auffüllen und das Abwasser ausgiessen müsste. Genau wie bei Waschmaschinen und Geschirrspülern, von denen man es schon längst gewohnt ist, muss man nur das Wasserzulaufrohr an einen Wasseranschluss oder einen Wasserhahn anschliessen und das Abflussrohr mit dem Abflussanschluss verbinden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wasserstation den S10 dabei unterstützt, sich selbst zu befüllen und zu entleeren, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Der S10 ist der erste vollautomatische Bodenreinigungsroboter der Welt mit automatischer Wassernachfüllung und -entleerung, laut SwitchBot. Die innovative kompakte Wasserstation lässt sich an die Rohrleitungen in Küche, Bad und Waschküche in nur weniger Minuten anschliessen. Der S10 Roboter kommt mit einer Saugleitung von 6500 Pa und automatischer Entleerung, selbstreinigendem Rollenmopp und automatischer Mopptrocknung.

Beste Reinigungsleistung in der Branche, für Teppich- und Holzböden geeignet. Mit einer Saugleistung von bis zu 6500 Pa sorgt er für eine starke Teppichreinigung. Der neue Rollmop schrubbt und wäscht gleichzeitig und führt 300 Mal pro Minute eine Selbstreinigung durch, ohne zur Station zurückzukehren. Er ist schonend und beschädigt den Bodenbelag nicht. Der teppichfreundlichste Reinigungsroboter: Wenn er Teppiche erkennt, erhöht er nicht nur die Saugleistung und hebt den Rollmop an, sondern stoppt auch den Wasserstrahl und schabt das restliche Wasser ab, damit Teppiche nicht nass werden.

Im Vergleich zu grossen integrierten Basisstationen ist die S10-Wasserstation mit 39.9 x 16.5 x 10.2 cm viel weniger Platz ein und hat keinen Abwassertank, der üble Gerüche verströmen könnte. Der SwitchBot S10 regelt die Mopp-Reinigungsfunktion im Hauptgerät und nicht in der Basisstation, so dass die Grösse der Basisstation auf diese Weise reduziert wird.

Im Gegensatz zum SwitchBot S10 nehmen integrierte Stationen nicht nur mehr Platz in Anspruch, sondern führen auch zu potenziellen Geruchsproblemen, die vom Abwassertank und dem Moppreinigungsbereich ausgehen. Der SwitchBot S10 bietet ein Duo-Stationsdesign, bei dem die Wasserstation von der Auto-Empty-Station getrennt ist, wodurch weniger Platz benötigt wird. Die Wasserstation kann an Orten wie Badezimmern oder Küchen installiert werden, und der Roboter versorgt die Wasserstation mit Strom, so dass keine Verkabelung erforderlich ist. Der SwitchBot S10 bleibt so lange an seiner Auto-Entleerungsstation, bis er Wasser nachfüllen oder entleeren muss. Dann begibt er sich automatisch dorthin, wo sich seine Wasserstation befindet, um die entsprechende Aufgabe auszuführen, also Wasser abzulassen oder nachzufüllen.

Der neu gestaltete Rollenmopp des SwitchBot S10 ist in sein Gehäuse integriert. Dies verringert die Grösse der Station und erhöht die Sauberkeit. Die Funktion des selbstreinigenden Rollenmopps verbessert die Kompaktheit der Duo-Station weiter und macht es dem Benutzer noch leichter, die Station selbst zu installieren und einen automatischen Wasserwechsel durchzuführen. Letztendlich führt dies zu einer vollautomatischen und völlig wartungsfreien Bodenreinigung.

Preis und Verfügbarkeit

SwitchBot S10 wird im Oktober auf Kickstarter zu einem Preis von 1199.99 US-Dollar starten. SwitchBot bietet ausserdem die Möglichkeit, beim S10 zu sparen, wenn man sich für das SwitchBot S10-Rabattprogramm anmeldet.