SwitchBot S10 startet auf Kickstarter ab 799 US-Dollar

Lesedauer: 2 Minuten

Seit heute kann Staubsauger- und Wischroboter, der nicht nachgefüllt werden muss, auf Kickstarter zu einem Super-Frühbucherpreis von 799 US-Dollar finanziert werden. Der anvisierte Preis für den Einzelhandel wird 1199,99 US-Dollar sein. Hauptmerkmal Des SwitchBot S10 liegt auf der Möglichkeit, die Basis direkt mit Wasserrohrsystemen zu verbinden. So kann sich die smarte Haushaltshilfe selbst befüllen und entleeren.

Dieser revolutionäre Saugroboter zeichnet sich durch seine autonome Wasserstation aus, die mit zwei Rohren ausgestattet ist. Eine Leitung führt zu sauberem Wasser, während die andere nahtlos an Ihr Abwassersystem angeschlossen ist. Sobald er an die Wasserleitungen angeschlossen ist, funktioniert er ähnlich wie eine Waschmaschine: Er versorgt sich selbst mit Wasser und entleert es ohne manuelles Zutun.

Die kompakte Wasserstation wird vom Roboter angetrieben. Sie braucht also keine Stromversorgung und passt mit 10 cm Höhe und 40 cm breite auch noch problemlos unter ein Spülbecken oder gar den Einbauschrank. Für den Fall, das ein Wasseranschluss nicht möglich ist, bietet SwitchBot noch eine alternative Lösung: Einen externen Wassertank mit einer Frischwasserkapazität von 2.5 Litern und einer Abwasserkapazität von 2 Litern. Dieser wird im Rahmen der Kickstarter-Kampagne als Zubehör ohne zusätzliche Kosten angeboten.

S10 bietet zudem die Flexibilität, die Wasserstation an die Wasserversorgung des Geschirrspülers oder der Waschmaschine mitzubenutzen. Mithilfe des bereitgestellten Drei-Wege-Zubehörs kann so einfach auch noch die Wasserstation des SwitchBot angeschossen werden. Natürlich geht das auch ohne dass man einen Geschirrspüler oder eine Waschmaschine hat.

Zusätzlich zu den zahlreichen innovativen Funktionen des S10 unterstützt der selbstauffüllende Saugroboter den SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter, indem er ihn automatisch mit sauberem Wasser versorgt und schmutziges Wasser aus dem SwitchBot Luftentfeuchter in sein Abwassersystem ableitet.

Der SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter auf Kickstarter kostet als Add-on 129 US-Dollar. Mit Kühlnebel-Technologie für weniger Staub und keinerlei Schäden an Einrichtung und Mobiliar. Der Luftentfeuchter ist derzeit nicht separat auf Kickstarter erhältlich und wird voraussichtlich erst Ende 2024 verfügbar sein.

Kickstarter ist kein Shop

Wichtig ist hier noch zu erwähnen, das Kickstarter eine Crowdfunding-Plattform darstellt. Ihr bestellt hier kein Produkt in einem Online-Shop, so dass eine Lieferung nicht garantiert ist. Schaut euch die Erstattungsbedingungen genau an, bevor ihr eine Kampagne, wie des SwitchBot S10 auf Kickstarter unterstützt.