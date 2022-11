Steigern Smart Home Upgrades den Immobilienwert?

Befragungen von Makler:innen und Studien der letzten Jahre deuten an, dass intelligente Geräte und Managementsysteme den Immobilienwert eines Heimes praktisch immer erhöhen. Dennoch wäre es fahrlässig, an dieser Stelle eine generalisierte Antwort auf die Frage, ob Smart Home Upgrades den Immobilienwert erhöhen zu geben. Nicht zuletzt spielen die aktuelle Lage des Immobilienmarktes zum Zeitpunkt des Verkaufes, die Intentionen potenzieller Käufer mit dem Objekt und die Art der Ausstattung eine wichtige Rolle. Was hier jedoch durchaus beantwortet werden kann, ist, welche Vorteile bestimmte Smart Home-Systeme haben, die für Hauskäufer interessant und relevant sind.

Unter Smart Home wird in der Regel ein Netzwerk verschiedener Geräte und Software bezeichnet, das es den Bewohnerinnen und Bewohnern erlaubt, Prozesse im Haushalt zu programmieren und fernzusteuern. Von der sprachgesteuerten Lichtanlage über den Saugroboter bis hin zum vernetzten Sicherheitssystem existiert eine Vielzahl von Technologien, die in einem Smart Home integriert werden können. Die Systeme geben Nutzerinnen und Nutzern einen hohen Grad an Kontrolle und begünstigen die effiziente Automatisierung von Teilen des Haushaltes.

Weniger Energieverbrauch

Energie-effiziente Immobilien sind gefragt. Durch Smart Home-Systeme, die die Temperatur und die Beleuchtung intelligent anpassen, lässt sich einiges an Strom sparen, nämlich bis zu 30 Prozent.

Sensoren sorgen dafür, dass das Haus und das Grundstück nicht unnötig beleuchtet werden und die Heizung automatisch heruntergedreht, sobald eine angenehme Temperatur erreicht wurde. Indem die Technologie die Gewohnheiten der Bewohnerinnen und Bewohner erlernt – entweder durch längere Nutzung oder durch gezieltes Programmieren – wird Energie effizient eingesetzt. Wenn man das Haus zum Beispiel für mehrere Stunden verlässt, muss man sich nicht zwischen einem kalten Wohnraum oder einer laufenden Heizung entscheiden. Sie können dem Smart Home vorher sagen, wann sie zurückkommen oder einfach über das Handy von unterwegs aus die Temperatur im Haus kontrollieren.

Intelligente Beleuchtungssysteme sind normalerweise weniger aufwendig in der Installation als ein neues smartes Heizungssystem. Wenn man jedoch bereits über eine effiziente Heizung mit digitaler Steuerung verfügt, ist es oft einfacher, ein zentrales Kontrollpanel zu verbinden und die Steuerung über mobile Apps zu ermöglichen.

Zentralisierte Steuerung

Zum Führen eines modernen Haushaltes gehört die Steuerung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten in unterschiedlichen Grössenordnungen. Es ist nicht immer leicht, da den Überblick zu bewahren. Dank zentraler Schaltflächen und Apps wird einem das in einem Smart Home einfacher gemacht und das kann für potenzielle Käufer attraktiv sein.

Je nach Kompatibilität des verwendetem Gateways (oder "Hub”) können neben hauseigenen Systemen wie der Heizung und Beleuchtung individuelle Geräte wie die Waschmaschine oder der Saugroboter über dasselbe Interface überwacht gesteuert werden, insofern sie über Bluetooth oder WiFi verfügen.

Mehr Sicherheit

Smart Home-Sicherheitssysteme sind nicht nur eine gute Investigation in die Gegenwart, sie können sich auch in der Zukunft bezahlt machen. Denn ein höherer Grad an Sicherheit schlägt sich normalerweise im Verkaufswert einer Immobilie nieder.

Neben Smart Cams mit Bewegungssensoren und Wifi-Anbindung gehören Smart Locks – elektronische Türschlösser – zu den Technologien, die ein wirksames Smart Security System ausmachen. Anstelle eines Schlüssels öffnen Pins, Fingerabdruckscans oder Apps das intelligente Schloss. Sie machen es einfach, Gästen oder Personal temporären Zugang zum Heim zu geben und die Zugangscodes im Anschluss wieder zu löschen. In Kombination mit Kameras, Live-Sprechanlage und der richtigen App entgeht einem keine Paketlieferung und kein unerwünschter Eindringling.

Smart Home-Systeme wie die Lichtschaltung und automatische Rollläden sind zwar nicht per se Sicherheitstechnologien, sie können jedoch bei längerer Abwesenheit zur Sicherheit des Eigenheimes beitragen, indem sie das Verhalten von Bewohnerinnen und Bewohnern simulieren. Man kann alltägliche Abläufe anhand einer digitalen Zeitschaltuhr programmieren. Viele smarte Lichtsysteme mit zentraler Steuerung habe sogar ein sparsames Urlaubsprogramm, dass die Lichter in unterschiedlichen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausschaltet.

Erhöhter Komfort

Wie zu Anfang bereits erwähnt, ist einer der am häufigsten genannten Gründe für Smart Home Upgrades der Komfort, den sie bringen.

Zum intelligenten Kühlschrank muss man zum Beispiel nicht mehr hingehen und diesen aufmachen, um sehen, was drin ist und sollte sich die Milch dem Ende zuneigen, bekommt man eine Benachrichtigung mit Einkaufsliste. Die Rolläden öffnen sich am Morgen und schliessen sich am Abend ohne Zutun, die Temperatur im Badezimmer in der Früh ist immer perfekt und der Robo-Sauger sagt einem Bescheid, wenn er mit der Arbeit fertig ist.

Kein Wunder, dass Smart Home-Systeme, die bereits seit einigen Jahren zum Standard für Luxusimmobilien gehören, inzwischen in vielen Neubauten der mittleren Klasse zu finden. Der Komfort, den eine solche Ausstattung bietet, kann den Verkaufspreis und die Nachfrage steigern.

Nahtlose Unterhaltung

Eine umfassende Heimentertainment-Ausrüstung hat ebenfalls das Potenzial, den Verkaufswert einer Immobilie zu erhöhen. Meist kann das smarte System sowohl per Sprachsteuerung als auch über das Mobiltelefon bedient werden und erlaubt es einem, die aktuelle Playliste oder das Programm von einem Raum in den nächsten nahtlos "mitzunehmen”.

Wer sein Home Entertainment System jedoch auf das nächste Level bringen möchte, verknüpft es mit Lichtsystemen und anderen Funktionalitäten. Über die zentrale Steuerung kann man personalisierte Modi vorprogrammieren, die man nach Wunsch abspielen kann. Zum Beispiel "Heimkino”, um automatisch die Rolläden im Wohnzimmer zu schliessen, die Leinwand herunterzufahren und den Projektor zu starten.

Kritik und Fazit

Man kann davon ausgehen, dass eine Smart Home Ausrüstung den Verkaufswert einer Immobilie erhöht, doch das bedeutet nicht automatisch, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Die Systeme können Nutzerinnen und Nutzern zwar dabei helfen, Strom im Haushalt zu sparen, sie verbrauchen dabei jedoch selbst einiges an Energie. Darüber hinaus ist die Anschaffung teuer, die Installation kann aufwendig sein und die Instandhaltung ist ebenfalls nicht kostenlos. Ungeachtet dessen, ob man einen Wiederverkauf im Sinn hat oder nicht – Vorausplanung und umsichtige Kalkulationen sollten grossen Upgrades vorausgehen, um sicher zu stellen, dass man sie nicht im Nachhinein bereut.

Ein weiterer Kritikpunkt, der im Zusammenhang mit Smart Homes geäussert wird, ist die mangelnde Datensicherheit. Hacker können sich theoretisch über Sicherheitslücken Zugang zu persönlichen Daten und der Immobilie selbst verschaffen, deshalb ist es ungemein wichtig, in Geräte und Software von seriösen Anbietern zu investieren.