Smart Home bis 2025 in fast 80 Prozent aller UK Haushalte

Seit Jahrzehnten ist die Überwachung mittels Kameras in Grossbritannien nichts ungewöhnliches mehr. Auch Smart Home wird immer beliebter, weswegen wir uns das Land und die Prognosen für Smart Home dort exemplarisch mal anschauen wollen.

Die Nutzung von Smart Home Technologien in Grossbritannien hat in den letzten Jahren zugenommen und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch stärker den Mainstream durchbrechen. Nach aktuellen Zahlen wird die Smart-Home-Durchdringung in Grossbritannien bis 2025 voraussichtlich 63 Prozent erreichen, während die Zahl der Smart-Home-Nutzer in Grossbritannien im Jahr 2021 voraussichtlich die Marke von 10 Millionnen Haushalten überschreiten wird.

Die Smart-Home-Durchdringungsrate wird bis 2025 auf 63 Prozent steigen

Smarte Technologien haben in den am weitesten entwickelten Märkten der Welt den Mainstream durchbrochen, so auch in Grossbritannien. Im Jahr 2020 wurde eine Smart-Home-Durchdringungsrate von 32.9 Prozent verzeichnet, die im Jahr 2021 auf 37.4 Prozent steigen soll. Bis 2025 wird die Smart-Home-Durchdringungsrate in Grossbritannien voraussichtlich beeindruckende 63 Prozent erreichen, so derzeitige Analysen.