Mehr Smart Homes in Deutschland

Am häufigsten sind dies Smart Home Devies aus der Kategorie “Vernetzung und Steuerung”. Damit bezeichnen die Analysten und Analystinnen alles, was basale Funktionen im Smart Home bietet. Vom smarten Lautsprecher mit Google Home bis zu Amazons Echo mit eingebauter Assistenzsoftware Alexa. Aber auch Apple Home Kit auf den Apple TV-Geräten ist hierbei wohl mitgedacht.

Gleichzeitig ist der Apple TV zusammen mit dem Amazon Fire TV oder Google Chromecast auf der Home Entertainment-Seite aufzufinden. Auch Multiroom-Systeme wie Bowers & Wilkins Formation Suite ist hier zu sehen, obschon sie nicht direkt mit Smart Home-Funkitionen, wie beispielsweise Siri oder Alexa aufwarten.

An dritter Stelle, unter “Komfort und Licht”, sind beispielsweise Smarte Steckdosenleisten und Lampen zu finden.

Spannend sind vor allem auch die Hochrechnungen von Statista. Man geht davon aus, dass bis in vier Jahren die Anzahl Haushalte auf 13.2 Millionen steigen wird, die in Deutschland mindestens ein Smart Home-Gerät benutzen. Dann soll auch die Sparte “Energy Management” aufholen und den zweiten Platz vor “Home Entertainment” belegen.

Interessant ist auch, dass smarte Gebäudesicherheit den zweitletzten Platz belegt und wohl auch in Zukunft nicht viel bedeutsamer werden wird. Das verwundert vor dem Hintergrund der Unmengen an unterschiedlichen IP-Kameras auf dem Markt. Viele davon sind schon längst in diverse Smart Home Applikationen von Google Home bis Apple Home Kit eingebunden. Ein Markt scheint hier vermutlich da zu sein. Vielleicht besteht er nur nicht im selben Ausmasse wie für andere Gerätschaften und nicht in Deutschland.

Wie sieht das bei euch aus? Welche Smart Home Anwendungen habt ihr oder würdet ihr gerne nutzen?