Nest Hub 2: Google stellt Smart-Speaker mit Schlaf-Tracking vor

Es war abzusehen, dass Google in nächster Zeit neue Lautsprecher auf den Markt bringt und nun hat der Suchmaschinen-Riese ganz offiziell den Nest Hub 2 vorgestellt. Das neue Modell birgt nur kleinere Überarbeitungen, aber dafür auch eine durchaus kuriose neue Funktion. Der neue Smart-Speaker von Google kann ab sofort auf der offiziellen Webseite vorbestellt werden.

Google Nest Hub 2 kommt mit Schlaf-Tracking und reduziert den Preis drastisch

Während Apple den HomePod in Rente schickt, bringt Google zu einem durchaus interessanten Zeitpunkt sein neues Modell in Umlauf. Der neue Smart-Speaker ist bereits auf der offiziellen Webseite gelistet und bringt eine interessante Funktion mit. Denn er kann, sofern er bei euch im Schlafzimmer stehen sollte, euren Schlaf überwachen. Durch die verbauten Mikrofone, die Kamera und weitere Sensoren, kann er feststellen, ob euer Schlaf ausgiebig und “qualitativ hochwertig” war. Die Statistiken dafür könnt ihr euch dann in einer speziellen App dafür anschauen.

Möglich macht das übrigens der aus dem Google Pixel bekannte Soli-Radar-Chipsatz, der seine Umgebung im Blick hat und auswerten kann. Dank diesem unterstützt der neue Nest Hub 2 erstmals auch eine gestenbasierte Steuerung. Zudem gibt Google an den Bass um satte 50 Prozent angehoben zu haben. Solltet ihr also klanglich gerne etwas mehr als blechernes Radio im Schlafzimmer hören wollen, könnte ein Upgrade durchaus Sinn machen. Optisch ist der neue Smart Speaker von Google allerdings identisch zum Vorgänger.