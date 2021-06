Gewinnspiel: ANNKE NC400 PoE NightChroma 4 MP PoE Netzwerkkamera

Dabei kann die ANNKE NC400 nicht nur per App eingerichtet und benutzt werden. Auch per Webbrowser kann sie direkt angesurft oder dank ONVIF in bestehende Sicherheits- und Videoüberwachungslösungen eingebaut werden. Neben der Möglichkeit, die intelligente Bewegungserkennung zu nutzen, die bei Veränderung im Sichtfeld der Kamera Push-Nachrichten an die ANNKE Vision App, E-Mail-Benachrichtigungen und/oder Uploads von Aufnahmen anfertigen. So können beispielsweise auch Beweise gesichert werden.

Für die Teilnahme via Threema, Signal oder Telegram müsst ihr nur unsere kostenlosen Messneger-News abonnieren und dann mit dem Schlüsselwort "Gewinnen” an der Verlosung bis zum Ende der Woche mit machen. Einmal reicht dazu natürlich völlig aus. In Signal und Threema erfolgt dies direkt im News-Channel, der ja technisch gesehen ein End-zu-End-verschlüsselter Chat mit unserer Software dar stellt. Bei Telegram jedoch müsst ihr mit dem Bot @PocketPC_Bot sprechen, der leider (noch immer) peinlich stumm bleibt.

Damit auch ihr in den Genuss einer hochauflösenden Videoüberwachung kommt, verlosen wir eine ANNKE NC400 IP-Kamera, selbstverständlich neu und unbenutzt, mit einem Wert von 135,99 Euro bzw. SFr., unter allen, die unter diesem Artikel einen Kommentar hinterlassen oder via Messenger App teilnehmen.

Die ANNKE NC400 PoE NightChroma 4 MP SuperHD Netzwerkkamera, wie in unserem Testbericht beschrieben, gibt es in Zusammenarbeit mit ANNKE zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 27.06.2020 um 23:59:59 Uhr, (UTC+1, Schweizer Zeit). Teilnahmevoraussetzung ist ein ordentlicher Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich sowie das für das jeweilige Land notwendige Mindestalter bzw. ein vorliegendes Einverständnis der Erziehungsberechtigten und ein kostenloses Konto bei PocketPC.ch, Signal oder Telegram sowie ein ggf. kostenpflichtiges Konto bei Threema, Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst den den Ausgang des Gewinnspiels nicht. Wer keinen Threema-Account bestitzt, kann per E-Mail die im Impressum angegebenen Kontaktdaten am jeweiligen Tag teilnehmen. Hierzu ist der Username des Kontos bei PocketPC.ch sowie das Datum des jeweiligen Türchens anzugeben. Die bei PocketPC.ch hinterlegte E-Mailadresse ist hierfür zwingend zu verwenden. Pro E-Mail kann nur eine Teilnahme ausgelöst werden und sie muss vor Ende der Teilnahmefrist zugestellt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter_innen von PocketPC.ch, den Gewinnspielpartner_innen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Automatisierte Teilnahmen, auch über Gewinnspiel-Vereine oder ähnliches, sind nicht gestattet und führen zum Ausschluss von sämtlichen Gewinnspielen und Verlosungen auf PocketPC.ch. Mehrfachteilnahmen über den selben Kanal werden nicht akzeptiert.



Es ist keine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme erfolgt durch einen Kommentar unter diesem Artikel, sowie durch die Messenger Apps Threema, Signal und Telegram mittels Eintrag durch das Schlüsselwort "Gewinnen”. Für ersteres ist ein registriertes, kostenloses Benutzerkonto auf PocketPC.ch erforderlich. Für die Messenger-Dienste ist ein entsprechendes, ggf. kostenpflichtiges Konto bei selbigen und ein kostenloses Abo des PocketPC.ch News-Channels auf dem jeweiligen Messenger-Dienst erforderlich. Die Gewinnermittlung erfolgt per Los nach Teilnahmeschluss. Alle Lose sind gleichberechtigt. D. h. es sind pro Person maximal vier Lose (via Kommentar, Threema, Signal und Telegram) möglich. Mehrfache Kommentare bzw. Abgabe des Schlüsselwortes "Gewinnen” in der jeweiligen App führen nicht zu einer weiteren Erhöhung der Gewinnchance. Die Teilnahme über die Apps Signal, Threema und Telegram ist beta und kann jederzeit und ohne Vorankündigung durch PocketPC.ch eingestellt werden.



Bei mehreren Preisen entscheidet das Los über die Zuteilung. Über den Gewinn wird per Persönlicher Nachricht (PN) auf PocketPC.ch bzw. über die jeweilige Messenger-App informiert. Ohne Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung via PN auf PocketPC.ch innerhalb von sieben Kalendertagen nach Benachrichtigung verfällt das Los und damit der Gewinn. Der Gewinn wird anschliessend neu verlost. Mit Teilnahme erfolgt das Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift ggf. Telefonnummer zur Gewinnabwicklung übermittelt und verwendet sowie ggf. auch an Dritte im Zuge des Versands per Post in Brief- oder Paketform weitergegeben werden dürfen. Bei digitalen Preisen erfolgt die Zustellung in der Regel per E-Mail. Auch diese muss ggf. an Dritte im Zuge der Gewinnzustellung weitergegeben werden. Dies wird mit Teilnahme am Gewinnspiel explizit akzeptiert und die Zustimmung zur Datenverarbeitung und Datenweitergabe im Rahmen der Gewinnspielabwicklung erteilt. Die voran genannten personenbezogenen Daten werden nach Abwicklung des Gewinnspiels seitens PocketPC.ch gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von PocketPC.ch, bzw. der jeweiligen Messenger-Apps.