Amazon Alexa befeuert Ambient Computing in Smart Homes

Mit Alexa Conversation will Amazon einen reichhaltigeren, natürlicheren Konversationsstil in Skills anbieten.

So soll die Integrationen mit dem von Amazon, Apple , Google und anderen gemeinsam entwickelten Smart-Home-Protokoll Matter vorangetrieben werden. Darüber hinaus will man neue Technologien für die „frustfreie Einrichtung“ von Smart Home-Geräten lancieren und dank Multi-Admin-Technologie die Steuerung von Smart-Home-Geräten mit einer App eigener Wahl vereinfachen. Es soll also zukünftig nicht mehr nötig sein, die Amazon App, die Google Home App und Apples HomeKit App sowie von jedem Drittanbieter jeweils separat zu benutzen, um Smart Home Applicances der entsprechenden Ökosysteme zu verwalten.

Alexa Shopping Kit

Das Alexa Shopping Kit wiederum ist eine Schnittstelle, mit dem man innerhalb eines Skills Artikel auf Amazon verkaufen und bis zu 10 Prozent Empfehlungsgebühren zu verdienen. Quasi In-Skill-Käufe.

Interopabilität mit Drittherstellern

Eine der neuen Integrationen von Alexa wird beispielsweise in Drittanbieter-Kopfhörern wie beispielsweise von Skullcandy geschehen. Skullcandy bietet zwar schon seit langem „Hey Skullcandy“ an, aber bisher nur in vergleichsweise begrenztem Umfang. In Zusammenarbeit mit Native Voice, einem Unternehmen, das Sprachassistenz für elektronische Geräte anbietet, kann man zukünftig die Skullcandy-Kopfhörer fragen, wo sich die Amazon-Bestellung befindet oder das Licht zu Hause einschalten. Alexa wird so nicht auf Skullcandy-Geräten ausgeliefert, aber in diesen dennoch auch mittelbar bedienbar.

Was klar scheint, ist, dass Amazon Alexa so ziemlich überall hin mitnimmt, wo es möglich ist. Audi, BMW, Ford, VW und Jeep haben Alexa-Unterstützung integriert, Disney hat es in seinen Vergüngungsparks und Resorts (wobei es dort als Hey Disney getarnt ist). Aber auch an vielen anderen Orten ist Alexa heute schon. Zu den physischen Orten, an denen Alexa jetzt eingesetzt wird, gehören Hotels, Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen, sagte Aaron Rubenson, der Vizepräsident für Alexa bei Amazon. Es liegt auf der Hand, dass es für ältere Menschen lebensrettend sein kann, wenn sie ihre Wünsche einfach aussprechen oder akustisch um Hilfe bitten können, anstatt ein Smartphone oder ein anderes System zu benutzen, das manchmal auch einfach schwer zu erlernen ist.

Die Sprachsteuerung ist intuitiv, betont Rubenson. Man müsse nicht lernen, wie man sie benutzt.