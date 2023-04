Advertorial: ROIDMI EVE Plus Saug- und Wischroboter mit Absaugstation

Lesedauer: 2 Minuten

ROIDMI ist eine Forschungs- und Entwicklungsfirma, die sich auf hochwertige Haushaltsgeräte wie kabellose Staubsauger und Staubsaugerroboter spezialisiert hat. Auch wenn die Marke hierzulande bislang noch eher weniger bekannt ist, geht es heute um ein Produkt aus deren Sortiment, den ROIDMI EVE Plus Staubsaugerroboter.

Um das Problem der Reinigung des Schutzbehälters eines Staubsaugerroboters zu lösen, hat ROIDMI den Roidmi Eve Plus mit automatischer Staubabsaugung innovativ weiterentwickelt. Dieses Gerät erfordert keine manuelle Reinigung des Staubsaugerbehälters und der eingebaute 3-Liter-Staubsaugerbeutel muss nicht häufig geleert werden, was hilft, das Problem der manuellen Reinigung des Staubsaugerbehälters zu lösen. Zudem sterilisiert das Gerät den Staubbehälter, so dass keine Bakterien unangenehme Gerüche entwickeln können.

Im Mai wird Roidmi eine Werbekampagne auf der lokalen Plattform für die Schweiz starten. Der ursprüngliche Preis von Roidmi Eve Plus beträgt 499 US-Dollar, der Aktionspreis beträgt nur 359 SFr. und ist somit günstiger als andere Modelle auf dem Markt mit vergleichbaren Funktionen.

Die automatische Staubabsaugung sorgt dafür, dass man sich keine Sorgen machen muss. Roidmi Eve Plus kann den Staubsaugerbehälter automatisch reinigen. Nach Beendigung eines Reinigungszyklus kehrt das Gerät automatisch zur Staubsammelstation zurück, und der Motor der Staubsammelstation erzeugt direkt eine Saugleistung von 23.000 Pa, um die Abfälle im Staubbehälter in den Staubbeutel zu saugen. Das originelle antibakterielle und desodorierende System kann die Bildung von Bakterien und Gerüchen wirksam verhindern. Der 3-Liter-Staubsaugerbeutel entspricht 30 gewöhnlichen Beuteln mit einem grossen Fassungsvermögen, das keine häufige manuelle Reinigung des Behälters erfordert, so dass man sich von der Mühe verabschieden können, den Eimer zweimal auszukippen und die Wände manuell von Haaren und Staub zu reinigen.

Ausserdem verfügt der Roidmi Eve Plus über eine starke Reinigungskraft. Ausgestattet mit der fortschrittlichen LDS4.0-Lasernavigationstechnologie und einer Saugleistung von 2700 Pa kann er das gesamte Haus abdecken und mühelos Bodenstaub, Partikel, Haare und andere Abfälle entfernen. Er kann zuerst fegen und wischen oder gleichzeitig fegen und wischen und den Boden mit einem Nassmopp wischen und Staub entfernen.

Für das erstaunlich schwierige Problem der Reinigung von Staub in Wandecken verfügt der Roidmi Eve Plus über dynamische, geschwindigkeitsregulierbare Randbürsten. Wenn er auf Wandecken trifft, stellt er sich automatisch auf eine hohe Geschwindigkeit ein und fegt die Ecken gründlich ab, um den Staub effektiv aufzunehmen und zu entfernen. Gleichzeitig können der adaptive, schwimmende Saugöffnung und die effiziente V-förmige Hauptbürste den Staub in den Zwischenräumen effektiv reinigen, ohne dass tote Ecken entstehen und Schmutz hinterlassen wird.