Unpacked Event Ende Juli: Samsung Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 kommen

Es erwarten uns zwei neue faltbare Modelle und mittlerweile die fünfte Generation von Samsungs-Klapphandys. Die Gerüchte waren schon länger da und sagten ein etwas früheres Unpacked Event voraus. Dieses ist nun eingetreten, denn Samsung hat sein Vorstellungsfest auf Ende Juli gelegt und offiziell bestätigt.

Samsung Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 kommen Ende Juli 2023

An der Meldung gibt es aktuell aber einen kleinen Haken. Zwar hat Samsung irgendwie offiziell den 26. Juli 2023 als Unpacked Event vermeldet, doch die Mitteilung ist mittlerweile wieder verschwunden, wie die südkoreanische Webseite Chosun berichtet. Es bleibt dafür aber eine andere Meldung ganz offiziell stehen: Das Event wird in Südkorea stattfinden, was kein geringerer als Samsung-CEO selbst in einem Interview bereits vor einigen Tagen bekanntgab.

Viel wird sich am Design der bisher bekannten Falter aber nicht ändern. Viele der Änderungen spielen sich eher im Inneren ab, wie ein neuer Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor oder auch Verbesserungen bei der Kamera. Mit ein wenig Glück fallen allerdings die Rundungen der Rändern an den jeweiligen Seiten leicht kantiger aus, was den Modellen einen leicht schärferen Look verleihen könnten.