Samsung und MediaTek: Erste Geräte sollen noch dieses Jahr erscheinen

Samsung nutzt eigentlich mit dem Exynos-Prozessor vor allem in Europa einen eigenen Chipsatz, der nicht nur im Galaxy S22 zum Einsatz kommt, sondern auch in de A-Klasse des Herstellers. In anderen Teilen der Welt setzt das südkoreanische Unternehmen sogar auf Snapdragon-Chipsätze von Qualcomm. Nun bahnt sich ein dritter Prozessor an und erste Geräte sollen schon dieses Jahr kommen.

Setzt Samsung zukünftig auch auf MediaTek? Berichte aus China deuten das an

Genauer gesagt geht es um den aktuellen Top-Chipsatz des Prozessor-Herstellers. Laut dem Bericht von Android Police stützen sich die Aussagen auf einen Artikel aus China. Demnach könnte in einem neuen Modell der MediaTek Dimensity 9000 zum Einsatz kommen. Schwachbrünstig ist dieser zumindest nicht, im Gegenteil. Mit aktuellen Flaggschiff-Prozessoren hält er zwar nicht ganz mit, er ist aber auch nicht all zu weit von ihnen entfernt.

Warum Samsung diese auf einmal nutzen möchte, ist derzeit nicht klar und geht aus dem Bericht nicht hervor. Ein Grund könnte der extreme Chipmangel und die damit verbundenen Fertigungsprobleme sein. Mit einem dritten Prozessor-Hersteller könnte wiederum mehr Geräte gebaut werden. In welcher Klasse diese allerdings zum Einsatz kommen ist ebenfalls unklar. Eventuell in einer möglichen A-Serie. Vielleicht sogar im noch nicht vorgestellten Samsung Galaxy A73 5G?