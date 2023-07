Samsung Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 offiziell vorgestellt – Endlich klappen sie besser als vorher

Lesedauer: < 1 Minute

Samsung beherrscht den Markt der Foldables, wie das iPhone in etwa die normalen Smartphones. Kaum ein Weg geht in Europa an dem südkoreanischen Hersteller vorbei. Nun ist die 5. Generation der Falt-Handys des Herstellers offiziell vorgestellt. Das Samsung Galaxy Z Fold 5 symbolisiert mehr denn die “High-End-Business-Class”, während der Hersteller das Z Flip 5 eher als Lifestyle-Produkt platziert. An der Technik ändert sich mal mehr und an einigen Stellen sogar eher kaum was. Wir gehen auf die neuen Modelle hier nun ein.

Samsung Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 mit neuem Prozessor und Scharnier

Beide Modelle setzen auf den Snapdragon 8 Gen 2 und natürlich auch auf schnellen Samsung-Speicher in Form des UFS 4.0 Flashmoduls. Die Klapphandys fangen beide bei 256 GB Speicher an, haben auch eine Variante mit 512 GB, allerdings geht nur das Fold-Modell auf bis zu 1 TB Speicher hoch. Beide verfügen auch weiterhin nicht über einen microSD-Slot, den wird es auch bei Samsung so nicht mehr geben. Das Flip hat übrigens 8 GB RAM verbaut, während das Fold-Modell direkt mit 12 GB daherkommt.

Übrigens bleiben die Displays grösstenteils im Vergleich zu den Vorgängern identisch. Beim Galaxy Z Fold 5 sind das 7.6 Zoll im ausgeklappten Zustand und 6.2 Zoll für das Außendisplay. Letzteres ist übrigens wieder im sehr schmalen und langen 23.1:9-Format. Beide sind mit dynamischen 120 Hertz ausgestattet und bieten eine butterweiche Bedienung. Auch das Innendisplay des Z Flip 5 bleibt mit 6.7 Zoll und 120 Hertz identisch zum Vorgänger. Allerdings ist das Aussendisplay auf deutlich grössere 3.4 Zoll angewachsen! Hier lassen sich nun mehr Informationen anzeigen, eine echte Bedienung vornehmen und sogar einige auf die Anzeige optimierte Apps ausführen.

Besonderes Augenmerk bei beiden Modellen verdient aber das neue Scharnier. Denn dieses lässt sich endlich fast komplett schliessen und hinterlässt keinen keilförmigen Spalt mehr. Das mag nun vielleicht eine kleine Änderung sein, doch schaffen viele andere Hersteller von faltbaren Handys dieses bereits seit Jahren. Zudem war der Spalt deutlich anfälliger für eindringenden Schmutz und somit auch eine potenzielle Gefahr für das Displays. Das ist nun weitestgehend behoben, wenn auch nicht komplett.