Samsung Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5: Marktstart könnte schön im Juli 2023 erfolgen

Mit Spannung erwartet die Techwelt Samsungs neue faltbare Modelle in Form des Galaxy Z Flip 5 und das Z Fold 5. Denn es stehen mit dem Honor Magic Vs und dem Pixel Fold zwei richtig starke Konkurrenten für Europa und eben Samsungs Falter in den Startlöchern. Nun scheint es der südkoreanische Hersteller allerdings sehr eilig zu haben, wie neue Berichte aus dem Heimatland von Samsung erneut zu bestätigen scheinen.

Samsung Galaxy Z Fold 5 und Flip sollen im Juli bereits auf den Markt kommen

Im Moment scheint es für Samsung eine etwas schwierigere Situation zu sein. Sie sind zwar immer noch unangefochtener Marktführer im Bereich faltbare Smartphones, vor allem in Europa, doch die Konkurrenz trumpft dieses Jahr gross auf. Mit dem Google Pixel Fold und dem Honor Magic Vs stehen zwei richtig starke Geräte vor der europäischen Haustür, um Samsung ein Stück vom Kuchen abzunehmen. Zudem scheinen die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal nicht so ganz zur Zufriedenheit des südkoreanischen Giganten auszufallen.

Laut dem Bericht der The Elec aus Südkorea, soll Samsung daher die Modelle Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 ein paar Wochen früher auf den Markt bringen. Geplant sei ein Release um die drei, bis vielleicht sogar vier, Wochen früher. Somit könnte schon ein Release im Juli 2023 möglich sein und Samsung könnte damit auch die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal etwas aufpulieren, um die Sorgen aus dem 2. Quartal etwas zu drücken.