Samsung stellt Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 offiziell vor – Altes Design, neue Technik

Samsung baut die aktuell besten Falthandys und das wird sich auch mit der nun neuen Generation wohl nicht ändern. Der Hersteller hat heute das Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 offiziell vorgestellt und rüstet vor allem im Inneren ordentlich auf. Doch auch am Scharnier und der faltbaren Displaytechnik hat sich ein wenig was geändert. Am Preis hingegen ändert sich aber leider noch nichts.

Bessere Falttechnik, robusteres Display und mehr Prozessorpower

Es gibt einige Gemeinsamkeiten, die Samsung in beiden Modellen verbessert hat. Unter anderem laufen nun sowohl das günstigere Samsung Galaxy Z Flip 4 als auch das Galaxy Z Fold 4 mit dem neusten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor. Zudem hat Samsung die Displays der Modelle mit einer neuen, verbesserten Schutzschicht überzogen, die die Robustheit beider Geräte deutlich erhöhen soll. Auch am Scharnier hat sich minimal etwas getan, um die Langlebigkeit zu Gewährleisten.

Im Inneren finden sich 8 GB RAM in allen Flip-4-Modellen und 12 GB RAM in allen Konfigurationen des Galaxy Z Fold 4. Zudem ist das Flip mit 128, 256 und 512 GB Speicher recht flexibel ausgestattet. Das Fold 4 hingegen fängt bei 256 GB an und bietet noch 512 GB sowie 1 TB Speicher für die Menschen, die wirklich viel Platz brauchen.

Übrigens ändert sich auch an den Displays nicht viel. Es sind im Kern die gleichen Masse und Features. Unter anderem eben AMOLED, HDR10+ und auch 120 Hertz bei den Anzeigen. Die Grössen sind ebenfalls identisch geblieben. Durch eine leichte Veränderung des Formats beim Fold 4 allerdings, hat sich die Auflösung leicht verändert. Im Galaxy Z Fold 3 waren es noch 2208 x 1768 Pixel und nun sind es in der 4. Generation 2176 x 1812 Pixel geworden.