Samsung Galaxy Watch 5: Neue Smartwatch soll Körpertemperatur messen können

Ein Nachfolger der Galaxy Watch 4 ist in Sicht und dürfte auch wieder mit neun Funktionen aufwarten. Aktuell werden hier einige Gerüchte zur Technik breitgetreten. Eines sticht aber aktuell hervor, da es dieses in dieser Form in noch keiner anderen Smartwatch gibt: Das genaue Messen der Körpertemperatur.

Galaxy Watch 5 mit Thermometer? Temperaturmessung zur COVID19-Erkennung

Um wirklich fair zu bleiben: Die Integration eines Thermometer in eine Smartwatch vorzunehmen ist nicht neu, die genaue Körpertemperatur über eine intelligente Uhr präzise messen zu können dagegen aber schon, denn bislang kann das kein vergleichbares Modell. Die für dieses Jahr erwartete Samsung Galaxy Watch 5 mit Googles Wear OS hingegen soll das aber können und damit neue Möglichkeiten für die eigene Gesundheit eröffnen.

Unter anderem könnte so laut des neuen Gerüchts eine frühzeitige COVID19-Infektion erfasst werden. Auch steht die Erkennung des Eisprungszyklus von Frauen im Raum. In wie weit dieses alles zuverlässig funktionieren kann, bleibt abzuwarten. Denn ein derartiger Sensor steht vor einigen Hindernissen. Beispielsweise wenn die Sonne auf unsere Haut scheint und somit auch den Rest vom Körper erwärmt. Wie also eine Kerntemperatur über die Galaxy Watch 5 am Handgelenk funktionieren könnte, ist derzeit nicht ganz klar.