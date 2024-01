Samsung Galaxy S24-Serie: Hersteller kündigt Galaxy Unpacked Event offiziell an

Lesedauer: < 1 Minute

Die Mail kam nun offiziell rein und auch auf der Newsseite des Herstellers ist die Nachricht zu lesen: Samsung kündigt das Galaxy Unpacked Event für den Januar 2024 an und damit etwas früher als noch im Februar 2023. Was dort passieren wird, können wir uns aber schon alle vorstellen. Es kommen neue Handys in Form der Galaxy S24-Serie und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung.

Galaxy S24-Serie: Vorstellung mit Fokus auf neue KI am 17. Januar 2024

In Rund zwei Wochen ist es also soweit. Am 17. Januar 2024 stellt Samsung seine Flaggschiffe für das neue Jahr vor. Das Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und natürlich das absolute Top-Modell der Serie, das Galaxy S24 Ultra. Wie bereits aus dem Bild der Ankündigung hervorgeht, ist vor allem künstliche Intelligenz, die “Galaxy AI” ein Thema. Wie wir bereits berichteten, sollen die neuen Galaxy-Modelle mit einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz ausgestattet sein. Diese könnte Bildbearbeitung, das Schiessen von Fotos und auch Arbeitsabläufe deutlich beschleunigen. Richtig intensiv nutzt vor allem Google im Pixel 8 und Pixel 8 Pro sowie in den beiden Vorgängern solche Techniken. Samsung könnte nun mit einer eigenen Lösung aufschliessen.

Ob es aber auch zu einem Überholvorgang kommen könnte, bleibt abzuwarten. In einem Statement des Herstellers hiess es mal, dass man die fortschrittlichste Technik der künstlichen Intelligenz in einem Smartphone einsetzen wird. Das deutet immerhin darauhin, dass Samsung nach der KI-Krone bei Handys greift. Ob es allerdings auch für Google reicht, müssen dann erste Tests des Samsung Galaxy S24 und den beiden anderen Modellen erst einmal beweisen. Wir sind jedenfalls schon jetzt gespannt, was da auf uns zu kommt.