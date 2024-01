Samsung Galaxy S24-Serie: Leak deutet satte 7 Jahre Updates an

Lesedauer: < 1 Minute

Gefühlt gibt es Millionen von Android-Hersteller und nahezu alle haben etwas gemeinsam: Bereits nach wenigen Jahren gibt es keine Software-Updates mehr. Ein Bericht im Netz deutet jetzt darauf hin, dass Samsung genau dieses bei seinen Flaggschiffen nun ändern will. Ob das neben der Galaxy S24 Serie aber später auch Mittelklasse-Modelle mit einschliessen könnte, wissen wir aktuell noch nicht.

Kündigt Samsung gleich 7 Jahre Software-Updates an?

Es wäre jedenfalls ein Paukenschlag in der Android-Handy-Industrie. Ein bericht des englischen Tech-Blogs Android Headlines deutet an, dass Samsung gleich 7 Jahre Software-Updates für seine Galaxy S24-Smartphones ankündigen soll. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass die Pixel 8-Modelle dieses ebenfalls bieten, aber das sind auch die Google-eigenen Geräte. Abseits von Google selbst gibt es maximal nur noch Fairphone, die weit über 5 Jahre hinaus noch ihre Geräte unterstützen. So bekam das Fairphone 2 damals Android 10 spendiert und ist somit ebenfalls 7 Jahre unterstützt worden. Derart langen Software-Support kennen wir bislang sonst nur von Apple.