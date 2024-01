Samsung Galaxy S24-Serie offiziell vorgestellt – Exynos Comeback und Galaxy AI von Marcel Laser

Dieses Jahr erleben wir einen etwas kuriosen Splitt bei den Samsung Galaxy S24-Handys, die vor allem vom Prozessor ausgeht. Samsung bringt den Exynos für Europa zurück und erste Benchmark sehen nicht all zu gut aus. Sei es drum! Der Fokus liegt dieses Jahr sowieso auf der neuen Galaxy AI, die einige nette Kniffe kann. Reicht es um Googles Pixel “Intelligenz” anzugreifen? Samsung Galaxy S24 (Plus) mit Exynos – Ultra bekommt Snapdragon 8 Gen 3 Am Design ändert sich auch in 2024 bei den neuen Samsung Galaxy S24 Handys nicht viel. Lediglich das normale und das Plus-Modell bekommen ein um 0.1 Zoll grösseres Display und damit 6.2 bzw. 6.7 Zoll. Zudem ist der Rahmen deutlich flacher als der leicht abgerundete Handschmeichler aus dem Galaxy S23. Übrigens erhält das Galaxy S24 Plus WQHD+ Auflösung und kommt erstmals auf 1440 x 3120 Pixel. Das normale Galaxy S24 hat mit FullHD+ die Auflösung aus dem Vorjahr übernommen. Wichtig: Alle Geräte kommen auf eine Peak-Helligkeit von 2600 nits und damit 100 nits höher als beim iPhone 15 Pro Max. Die heftigsten Änderungen gibt es aber beim Prozessor! Denn hier haben wir in Europa wieder das Nachsehen. Der im Oktober 2023 vorgestellte Exynos 2400 ist sowohl im Samsung Galaxy S24 als auch im S24 Plus verbaut. Dieser ist in etwa so leistungsfähig wie der Snapdragon 8 Gen 2, der bereits seit Ende 2022 in High-End-Smartphones zum Einsatz kommt. Das Samsung Galaxy S24 Ultra hingegen kommt mit dem aktuell schnellsten Android-Chipsatz, dem Snapdragon 8 Gen 3 auf den Markt. Dieser kann sogar Apple A16 Bionic deutlich in seine schranken weisen und dürfte bis zum Erscheinen des iPhone 16 Pro Max im September 2024 die Leistungs-Tabelle anführen.

Das Samsung Galaxy S24 ist offiziell vorgestellt und bringt technisch ein paar Neuerungen mit.

Bei den Kameras sehen wir viele alte bekannte Zahlen. So verbaut Samsung in allen neuen Modellen die bisher bekannten Sensoren und Auflösungen aus den Vorgängergeräten der Galaxy S23-Serie. Das wären 50 megapixel beim Hauptsensor, 10 Megapixel Zoom und 12 für Ultraweiwinkel (betrifft jeweils das Galaxy S24 und S24 Plus). Beim Gaalxy S24 Ultra kommen satte 200 Megapixel beim Hauptsensor zum Einsatz. Zudem gibt es einen Periskop-Zoom (5x) mit 50 Megapixel und einen normalen dreifachen Zoom mit 10 Megapixel. Ultraweitwinkel löst auch hier wieder mit 12 Megapixel auf. Anders ist allerdings diesmal die Software-Optimierung, denn durch Galaxy AI sollen diese einen deutlichen Sprung erfahren. Das betrifft nicht nur Filteralgorithmen, sondern auch das Bearbeiten der Fotos, wie das herausretuschieren von Objekten oder Personen.

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra neue Farben eingeführt. Es ist auch das mit Abstand teuerste Modell.