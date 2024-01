Samsung Galaxy S24 Serie: Echtzeit-Übersetzung und KI-Editierung bei Bildern

Lesedauer: < 1 Minute

Künstliche Intelligenz kommt mittlerweile überall vor. Egal ob direkt im Browser nutzbar, in Software für kreatives Arbeiten oder auch in unseren Smartphones. Bestes Beispiel sind die Google Pixel Handys, allem voran das Google Pixel 8 (Pro), die alle mit KI-Funktionen gerade bei der Bildbearbeitung enorme Fortschritte machten. Das Samsung Galaxy S24, S24 Plus und das S24 Ultra sollen aber noch einen draufsetzen.

Samsung Galaxy S24 Serie soll “schlauer” als alle anderen sein

Die Infos stammen vom Twitter-Nutzer Arsene Lupin (@MysteryLupin), der ein Bild einer womöglich unvollständigen Händlerliste ins Netz gestellt hat. Dort ist in einer Feature-Liste das Wort für Live-Übersetzung (Live Translate) zu finden, was auf eine Funktion für Echtzeit-Übersetzung hindeutet. Eine KI auf dem Galaxy S24 wäre somit in der Lage in Echtzeit bei der Übersetzung von Sprachen zu helfen. Beispielsweise wenn ihr in einem fremden Land unterwegs seid und einheimische nach dem Weg fragt. Das gesprochene würde dann in die jeweils andere Sprache übersetzt. Eine Funktion, die wir schon von anderen AI-Modellen kennen, aber in einem Smartphone definitiv einen sehr praktischen Nutzen hätte.