Samsung Galaxy S23 Serie: Hebt der Hersteller die Preise massiv an?

Samsung hat für den 1. Februar 2023 ein Unpacked Event angekündigt und dreimal dürft ihr raten, was der Hersteller dort vorstellen wird. Wir wissen es eigentlich alle: natürlich die kommende Samsung Galaxy S23 Serie, unter anderem auch mit S23 Plus und S23 Ultra. Neben der offiziellen Ankündigung sorgt aber vor allem ein neuer Leak im Netz für Aufsehen.

Galaxy S23 startet bei 959 Euro und endet bei 1839 Euro für das Ultra-Modell?

So viele Hardware-Leaks wie in den vergangenen Wochen gab es kaum. Sollten diese stimmen, ist die gesamte Hardware der neuen Samsung Smartphones komplett einsehbar. Zudem freuen sich Fans auf einen Snapdragon Prozessor, der den wirklich nicht konkurrenzfähigen Exynos endlich auch hier in Europa ablöst. Auch die Kamera soll in der Serie das ein oder andere Upgrade erfahren. Über eine eventuell kommende Änderung dürfte sich aber mittlerweile der Unmut breit machen.

Sind das wirklich die Preise der Modelle? (Frankreich)

Samsung Galaxy S23 (128 und 256 GB) – 959 und 1019 Euro

Samsung Galaxy S23 Plus (256 und 512 GB) – 1219 und 1339 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (256, 512 und 1024 GB) – 1419, 1599 und 1839 Euro

Der Leaker billbil-kun auf Twitter, der schon verlässliche Infos in der Vergangenheit auf den Tisch brachte, hat nun die Preise für Europa ins Netz gestellt. Stimmen diese, können sich Fans auf massive Erhöhungen einstellen. Das Samsung Galaxy S23 kostet demnach 959 Euro und ist somit 110 Euro teurer als die UVP des Samsung Galaxy S22 zum Start Anfang 2022. Letzteres kostete noch 849 Euro. Extremer fällt der Preis beim Samsung Galaxy S23 Plus ab 1219 Euro aus, doch das Ende der Fahnenstange ist erst mit dem Ultra-Modell erreicht. Die geleakten Preise beziehen sich aber noch auf den französischen Markt.