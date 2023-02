Samsung Galaxy S23 (Plus/Ultra) offiziell vorgestellt – Endlich mit Snapdragon

Samsung hat endlich seine neuen Smartphones vorgestellt und ändert auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten Allerdings, sehen wir die Geräteserie aktuell schon fast in eine neue Ära laufen, denn vor allem der Wechsel des Prozessors in Europa war lange überfällig. Was die neuen Geräte ausmacht und was sich geändert hat, listen wir für euch nun im Folgenden.

Samsung Galaxy S23 und Plus-Modell mit wenig Änderungen

Interessant ist vor allem die Vorgehensweise der beiden “Basis-Modelle”, denn hier ändert sich auf den ersten Blick erst einmal nicht viel. Die Triple-Kamera ist mit 50 MP, 10 MP (Zoom) und 12 MP (Ultraweitwinkel) für die Sensoren komplett unverändert geblieben. Auch die AMOLED-Displays sind mit 120 Hertz LTPO und den bisher bekannten 6.1 Zoll und 6.6 Zoll (Galaxy S23 Plus) auf den ersten Blick gleich geblieben. Lediglich die Einfassung der Kamera hat sich auf der Rückseite leicht geändert. Der vergangene grosse Buckel ist nicht mehr vorhanden, dafür stehen die Linsen nun direkt aus dem Gehäuse heraus.

Änderungen hingegen gibt es beim Prozessor. Der Hersteller verzichtet beim Samsung Galaxy S23 und dem Galaxy S23 Plus auf den hauseigenen Exynos-Prozessor und bringt nun auch in Europa endlich den Snapdragon 8 Gen 2 mit. Dieser ist nicht nur deutlich Leistungsfähiger, sondern verbraucht auch weniger Strom. Zudem ist High-End-Gaming auf den neuen Samsung-Modellen wieder möglich, was auf den vergangenen Exynos-Modellen leider nicht der Fall war. Das Samsung Galaxy S23 erscheint übrigens in den Speichervarianten 128 GB und 256 GB, während das Plus-Modell schon bei 256 GB beginnt und auch eine Version mit 512 GB verfügbar ist.

Übrigens hat Samsung die Akkukapazität erhöht. Das normale Samsung Galaxy S23 kommt mit 3900 mAh und das Galaxy S23 Plus mit 4700 mAh. Das sind jeweils 200 mAh mehr im Vergleich zum Samsung Galaxy S22 und S22 Plus. Die Erhöhung bei Akku und der neue Snapdragon 8 Gen 2 dürfte insgesamt für eine deutlich höhere Laufzeit sorgen. Wir sind jedenfalls gespannt wie sich das hier entwickelt.