Samsung Galaxy S23+: Auf Geekbench mit Snapdragon 8 Gen 2 zu sehen

Nicht mehr all zu lange und wir dürften irgendwann Anfang des Jahres 2023 die neue Samsung Galaxy S23-Serie sehen. Nun ist das Smartphone aber schon in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht. Besonders interessant ist hier der Snapdragon 8 Gen 2, der einen guten Leistungssprung mitbringen könnte und vielleicht sogar bei uns in Europa zum Einsatz kommen könnte.

Galaxy S23+ auf Geekbench: RAM erhöht sich weiterhin nicht, die Leistung schon

Während sich höchstwahrscheinlich äusserlich nur kaum Veränderungen kommen, bleibt die Technik im Inneren wohl nicht stehen. Der neue Snapdragon 8 Gen 2, der wohl Mitte November vorgestellt werden soll, dürfte der Hauptprozessor aller weltweit kommenden Galaxy S23-Modelle werden. Das Plus-Gerät ist nun auf Geekbench aufgetaucht und zeigt schon einmal ein paar Leistungsdaten.

So erreicht das hier geleakte Samsung Galaxy S23+ (übrigens eine US-Version) gut 1485 Punkte im Single-Core-Test. Multi-Core ist mit starken 4844 Punkten ebenfalls enorm hoch. Zum Vergleich: Mein privates iPhone 13 Pro Max erreicht im Single-Core zwar deutlich höhere 1735 Punkte, doch ist der Multi-Core-Score mit 4.869 fast nahezu identisch. Im Vergleich zum Samsung Galaxy S22 mit Exynos-Chipsatz aus dem noch aktuellen Jahr, wäre das ein massiver Leistungssprung und in etwa auf dem Niveau des iPhone 12 bzw. iPhone 13.