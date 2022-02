Samsung Galaxy S22 (Plus / Ultra): Neue Modelle offiziell vorgestellt

Damit sind alle bisherigen Gerüchte vom Tisch und die Daten offiziell. Samsung hat das Galaxy S22, das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra nun offiziell vorgestellt und sagt damit vor allem eines: Ein Galaxy Note wird es nicht mehr geben! Neuer Prozessor, Kamera und ein S-Pen erweitern das Funktions-Portfolio. Alle Neuerungen der Geräte stellen wir euch nun hier vor.

Samsung Galaxy S22 und Plus-Modell mit Änderungen bei Kamera und Prozessor

Optisch tut sich dieses Jahr beim Galaxy S22 und Galaxy S22+ nicht viel. Beide Geräte kommen in einem fast identischen Design zum Vorgänger. Nur die Abmessungen sind geschrumpft, da die Displays um 0,1 Zoll kleiner geworden sind und die Dicke der Geräte etwas „verschlankt“ wurde. Die Displays messen 6.1 und 6.6 Zoll, setzen auf AMOLED, 120 Hertz Bildfrequenz und eine hohe FullHD+-Auflösung. Viel geändert hat sich hier also im Vergleich nicht. Der Speicher wird mit 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB internem Platz in beiden Modellen angegeben.

Anders sieht es bei der Kamera aus. Das neue Triple-Gespann auf der Rückseite nutzt einen 50 Megapixel auflösenden Hauptsensor. Ultraweitwinkel und der Zoom haben Sensoren mit jeweils 12 MP an Bord. Durch den neuen Exynos 2200 und dem integrierten Bildprozessor soll die Fotoqualität aber deutlich angestiegen sein. Zumal der Hauptsensor deutlich höher auflöst als im Vorgängermodell. Abstriche machen Fans allerdings beim Akku. Sowohl im Samsung Galaxy S22 (3700 mAh) als auch im Galaxy S22+ (4500 mAh) kommen kleinere Batterien zum Einsatz. Wie hoch die Auswirkungen hier auf die Laufzeit im Alltag sind, müssen allerdings erste Tests erst zeigen.