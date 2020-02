Samsung Galaxy S20 (Plus / Ultra): Neue Monster-Flaggschiffe offiziell vorgestellt

Manchmal frage ich mich wirklich, was ich noch schreiben soll. Denn die Geräte sind in den letzten Monaten so häufig im Netz zu sehen gewesen, die Informationen alle bekannt. Aber man soll sich ja nicht lumpen lassen, daher hier eine kleine Zusammenfassung der neuen Samsung Galaxy S20 Modelle die nun offiziell vorgestellt wurden. Immerhin haben wir eine Premiere zu feiern: Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist das erste Smartphone des Herstellers mit dem Ultra-Beisatz im Namen und auch in der (Kamera-)Technik gibt es viel Neues. Man muss allerdings vorab warnen: So unterschiedlich waren die Samsung-Smartphones einer einzigen Kategorie noch nie.

Samsung Galaxy S20 und Galaxy S20+ sind nicht ganz so “Ultra”

Fangen wir erst einmal bei dem Prozessor an, eine der wenigen Gemeinsamkeiten. Zum Einsatz kommt in allen drei Samsung Galaxy S20 Modellen der Exynos 990 Prozessor. Eine leicht verbesserte Version der Vorgänger-CPU, die allerdings wohl mit Qualcomms Snapdragon 865 nicht mithalten kann. Das Galaxy S20 als auch das Plus-Modell setzen auf 128 GB internen Speicher, während das Galaxy S20+ auch in einer Version mit 512 GB verfügbar sein wird. Beim RAM kommen in beiden Modellen 12 GB zum Einsatz. Die erste optische Differenz gibt es bei den AMOLED-Displays: 6.2 Zoll sind es beim normalen Galaxy S20 und satte 6.7 bereits beim Samsung Galaxy S20+. Beide Panels lösen in QHD+ auf und setzen auf 120 Hz.

Weitere Unterschiede haben wir zudem bei den Kameras. Zwar setzen beide Galaxy S20 und Galaxy S20+ Geräte auf ein Triple-Kamera-System mit 12, 64 und 12 MP-Sensoren, doch darf das Plus-Modell noch auf einen 3D-ToF-Sensor für die Tiefenmessung zurückgreifen. Die Sensoren teilen sich in Weitwinkel (12 MP), 3x-Zoom (64 MP) und in Ultra-Weitwinkel (12 MP) auf. Alle Samsung-Modelle unterstützen zudem 4k-Video-Aufnahme mit 30 FPS und 2k-Videos mit 60 FPS. Eine Superzeitlupe mit 720p-Auflösung und 960 Bilder pro Sekunde ist auch wieder dabei. Selfies werden mit der Frontkamera in 10 MP geschossen.

Die Akkus können sich zudem auch sehen lassen. Das Samsung Galaxy S20 darf auf hohe 4’000 mAh zurückgreifen, während das Galaxy S20+ sogar satte 4’500 mAh zur Verfügung hat. Dem Paket liegt zudem ein 25-Watt-Netzteil für schnelles Aufladen bei. Wer möchte, kann für rund 50 Euro bzw. 50 Schweizer Franken noch ein 45-Watt-Netzteil hinzu kaufen. Beide Samsung-Modelle sind zudem in einer 4G- und 5G-Version erhältlich. Warum Samsung hier nicht sofort auf den neuen 5G-Standard setzt und damit Ressourcen und vielleicht auch Geld spart, bleibt uns irgendwie ein Rätsel.