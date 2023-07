Samsung Galaxy Pulse: Kommt nun doch der smarte Ring für den Finger?

Lesedauer: < 1 Minute

Das südkoreanische Branchenmagazin TheElec berichtet aktuell von einem neuartigen Gadget, das ihr an eurem Finger tragen könnt. Interessant im Vergleich zu vorherigen Gerüchten: Das Samsung an einem smarten Ring arbeiten soll, ist bereits seit einigen Monaten mehr oder weniger bekannt. Diese Leaks erhalten nun aber neue Nahrung aus dem Bericht in Südkorea.

Wird Samsung Galaxy Pulse (oder Ring) nun doch noch Realität?

Bereits in der hauseigenen Wearables-App von Samsung ist damals der sogenannte Galaxy Pulse aufgefallen. Ein Gadget in ringähnlicher Form, das am Handgelenk getragen wird. Relativ zügig nach der Entdeckung, verschwand jede Spur von dem Modell aus der App. Der “Vorfall” (wenn man es so nennen will…) ist nun einige Monate her und seitdem beobachtet die Medienlandschaft das Treiben von Samsung recht intensiv. Ein Bericht der südkoreanischen TheElec bringt nun aber neue Erkenntnisse ins Spiel.

Der “Galaxy Ring”, wie TheElec das Gadgets beschreibt, soll sich durchaus bei Samsung in Entwicklung befinden und es werden unterschiedliche Variationen getestet. Allerdings ist bis heute nicht bekannt, welche Funktionen und Hardware der Galaxy Ring tatsächlich beherbergt. Die Entwicklung geschieht in Zusammenarbeit mit dem japanischen Halbleiterspezialisten Meiko (nicht zu verwechseln mit dem deutschen Spülmaschinen-Unternehmen!). Daran gearbeitet wird zwar schon, doch gibt es aktuell nahezu keine Informationen zum Gerät.