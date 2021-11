Samsung Galaxy Note: Das Ende einer Ära ist wohl endgültig beschlossen

Während Samsung in 2021 noch eine entsprechende Aussage tätigte, die das Modell lediglich für dieses Jahr verwirft und sich so eine Hintertür offen liess, kommt es nun wohl für das Galaxy Note wie erwartet. Die Modell-Serie ist endgültig Geschichte wie die gut unterrichtete, südkoreanische Webseite ETNews berichtet. Es wird auch in Zukunft wohl kein Galaxy-Modell mehr geben.

Kein Galaxy Note 22: Foldables mit Stift sollen Geräte-Serie ersetzen

Dort steht geschrieben, dass vor allem Foldables mit Stift-Unterstützung das Galaxy Note ersetzen sollen. Das klingt plausibel, da Samsung die Unterstützung für den S-Pen erst in diesem Jahr auf weitere Geräte ausgeweitete hatte. Ohne wirklich konkret auf die Zukunft des Galaxy Note einzugehen, sagte das Unternehmen, dass man den S-Pen-Support auch auf weitere Geräte ausweiten wolle. Allem voran das Galaxy Z Fold 3 bekam hier alle Features des Note-Modells spendiert und selbst die Galaxy S-Serie kann in Form der Ultra-Reihe mit dem S-Pen umgehen.

Das spricht nun auch dafür, dass es wohl kein Galaxy Note 22 mehr geben wird, wie ETNews berichtet. Die Grösse des Galaxy S22 Ultra ist schon längst auf Note-Niveau angewachsen, es fehlt lediglich ein Stifteinschub. Ob Samsung diesen in zukünftigen Modellen noch nachreichen könnte, bleibt allerdings fraglich. Wahrscheinlich wird die Unterstützung für den S-Pen wohl in Zukunft nur noch ein Nebenfeature bleiben.