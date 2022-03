Galaxy A53 und Galaxy A33: Neue Mittelklasse mit vielen Verbesserungen

Die wichtigsten Änderungen gleich vorweg. Das 6.5 Zoll grosse AMOLED-Display bringt nun satte 120 Hertz mit. Zudem schwenkt Samsung beim Galaxy A53 5G wieder zum eigenen Prozessor um. Hier kommt der neue Exynos 1280 zum Einsatz, der auch 5G-Mobilfunk mitbringt. 6 GB RAM gibt es in allen Konfigurationen und ihr könnt zwischen 128 oder 256 GB internem Speicher wählen. Bis zu 1 TB könnt ihr aber auch problemlos per microSD nachrüsten.

Samsungs Mittelklasse erfreut sich grosser Beliebtheit und gehört zu den meistverkauften Smartphones des Herstellers. Vor allem die A5x und A3x-Serien sowie in Teilen auch die A7x-Modelle. Letztere schauen zwar aktuell in die Röhre, doch mit dem Galaxy A53 und Galaxy A33 gab es immerhin zwei neue Geräte zu sehen. Vor allem das A53 bietet viele wichtige Verbesserungen in dieser Preisklasse.

Interessant sind viele gleiche Spezifikationen zwischen den Modellen. So kommt das Galaxy A33 ebenfalls mit dem Exynos 1280 und 6 GB RAM, dafür aber nur mit 128 GB Speicher. Weitere Konfigurationsoptionen gibt es nicht. Die Kamera ist mit 48 MP beim Hauptsensor auch „beschnitten“ und das Display mit 6.4 Zoll sowie 90 Hertz kleiner und etwas langsamer. Zudem bietet die Kamera mit 8 MP beim Ultraweitwinkel ebenfalls etwas weniger Auflösung. Das letzte Quäntchen Premium gebührt also dem Galaxy A53 in dieser Preisklasse. Allerdings darf auch das A33 auf einen riesigen 5000 mAh Akku zurückgreifen.

Galaxy A53 und Galaxy A33 kaufen: Release ab dem 1. April 2022

Das besser ausgestattete Samsung Galaxy A53 kommt bereits am 1. April 2022 auf den Markt und kann bereits bei Samsung vorbestellt werden. Die UVP liegt bei 449 Euro bzw. Schweizer Franken in Deutschland und Vorbesteller:innen erhalten zudem die Galaxy Buds Live gratis zum Gerät dazu. Das Galaxy A33 kostet laut Hersteller 369 Euro bzw. Schweizer Franken UVP, kommt aber erst Mitte April in den Handel.