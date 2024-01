Samsung Exynos 2500: Aufholjagd auf Apple und Qualcomm beginnt

Lesedauer: < 1 Minute

Samsung ist mit seiner neuen Galaxy S24-Serie in Europa einen für Fans eher ernüchternden Schritt gegangen und verbaut wieder den hauseigenen Exynos 2400 in den Modellen. Dieser hinkt selbst den Vorgänger-Prozessoren aus 2023 etwas an Leistung hinterher. Doch für 2025 könnte sich eine Aufholjagd anbahnen. Denn der südkoreanische Hersteller will wohl massiv nachbessern.

Exynos 2500 mit einigen Änderungen am Chip erwartet

Die Informationen gehen auf den Leaker Orexda (via wccftech) zurück. Dieser gibt an, dass der kommende Exynos 2500 zwar weiterhin mit 10 CPU-Kernen ausgestattet ist, diese sich aber in der Anordnung, dem sogenannten Cluster, ändern sollen. Um die Leistung zu erhöhen sollen 3 statt 2 Hochleistungs-Chips zum Einsatz kommen. Auf der anderen seite verringern sich die 3 Effizenz-Kerne zu nur noch 2 Einheiten. Der absolute Performance-Kern, der weiterhin bei einem einzigen Cluster bleibt, soll der Cortex X5 werden, der mit der ARM A730 Architektur arbeitet.