10 Jahre Riptide GP2! Mittlerweile kostenlos für iOS und Android verfügbar

Die Grafik ist auch für heutige Verhältnisse noch sehr gut. Das Wasser fühlt sich realistisch an und Riptide GP2 hat über Jahre auch viele Updates erhalten, um mit den neuen Grafikchips in Smartphones “mithalten” zu können. Die Auflösung beispielsweise ist mittlerweile kleinteilig einstellbar und in den Optionen gibt es viele Haken, die ihr setzen oder abschalten könnt, um die Grafik-Leistung des Spiels an euer Handy anzupassen zu können.

Gesteuert wird über den Gyrosensor. Die Jetskis mit Raketenantrieb kennen auch nur den obligatorischen “Bleifuss”, nur ab und an einmal bremsen ist jetzt nicht verkehrt und bei Schanzen und sehr weiten Sprüngen könnt ihr Tricks ausführen und so eure Turboleiste auffüllen, um einen Turboboost zu starten, der für kurze Zeit eure Geschwindigkeit massiv erhöht.

Riptide GP2 ab sofort kostenlos für iOS und Android

Das Entwicklerstudio Vector Unit hat zudem bereits im Mai einige Weichen gestellt. Riptide GP2 feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einem Kostenwechsel in im Play und App Store. Eigentlich lag der Titel immer so bei circa 5 Euro bzw. Schweizer Franken. Nun ist Riptide GP2 kostenlos erhältlich. Wer die Kaufversion noch nicht erworben hatte, dem wird im Spiel in den Menüs ein wenig Werbung angezeigt. Habt ihr die kostenpflichtige Version besessen, schaltet das Spiel euch automatisch den Premium-Modus ohne Werbung frei. Wollt ihr in der Werbefinanzierten Version von Riptide GP2 die Anzeigen los werden, könnt ihr dieses für eine Einmalzahlung in den Optionen bewerkstelligen.

Ansonsten ist der Titel komplett kostenlos spielbar. Auch weiterhin gibt es keine In-App-Käufe für In-Game-Währungen oder diverse Paywalls, die euch vor enorme Hürden beim Weiterspielen stellen. Einfach installieren und Spass haben. Und nach so langer Zeit zurück in Riptide GP2 zu sein, macht wirklich Laune. Hier kommen nicht nur Wave Race 64 Fans der alten Nintendo-Tage auf ihre kosten. Ich kann euch das Spiel also nur ans Herz legen. Kleiner Einschub zum Schluss: Riptide GP2 gibt es übrigens auch für Xbox, PlayStation und auf Steam sowie für diverse Amazon-Produkte in deren Webstore.