Razer Opus: High-End-Kopfhörer für Musik mit ANC vorgestellt

Mit dem Razer Opus will der Hersteller von Gaming-Equipment wohl nun ganz andere Töne anschlagen. Statt einem Gaming-Kopfhörer, stellte man nun ein High-End-Headset für Musik vor, der gar mit aktueller Active Noise Cancelling (ANC) ausgestattet ist. Der Kopfhörer kommt zudem überraschend schlicht daher und kann an einer Vielzahl von Geräten betrieben werden.

Razer Opus mit THX-Zertifizierung und 4 Hybrid-Mikrofonen für ANC

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, denn Razer erwähnt in der Pressemitteilung das Wort “Gaming” nur ein einziges Mal und stellt sich selbst traditionell als Lifestyle-Gaming-Brand vor. Das wars. Der Razer Opus ist auch kein Gaming-Kopfhörer, sondern soll mit opulentem Sound beim Musikhören überzeugen und bringt dafür eine ganze Menge Technik mit, die wir in den normalen Razer-Kopfhörern sonst nicht finden würden.

So bringt der neue Over-Ear-Kopfhörer von Razer erst einmal zwei dynamische 40-mm-Treiber mit. Ganze vier integrierte Mikrofone sorgen zudem für sogenannte Active-Hybrid-ANC und sollen Umgebungsgeräusche auf hohem Niveau herausfiltern können. Dank THX-Zertifizierung soll der Sound von Musik bis in die kleinsten Nuancen klar und deutlich verständlich bleiben. Egal ob dröhnender Bass, feine Gesangseinlagen oder gar das Schauen von Filmen. Der Razer Opus will ein Kopfhörer ganz ohne Gaming sein.

Razer Opus: Technische Daten im Überblick

Treiber: 2 dynamische 40-mm-Treiber

Gewicht: 265g

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Mikrofone: 4 Mikrofone für hybride aktive Rauschunterdrückung, 2 Mikrofone für Voice-Chat

Stil: Over-Ear-Kopfhörer

Anschlüsse: 3.5-mm-Klinke, Bluetooth 4.2

Lieferumfang: Kopfhörer, Premium-Etui, Flugzeug-Adapter, 1,5 m langes 3,5-mm-Analog-Kabel, 30 cm langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-A-auf-USB-C-Adapter

Akku-Laufzeit: Bis zu 25 Stunden

Codecs: AAC & APTX, A2DP, AVRCP, HFP

Die Bedienung wird übrigens nicht per Touch an den Ohrmuschelseiten realisiert. Stattdessen stehen euch einige Tasten an der linken und rechten Ohrmuschel zur Verfügung, die für die Steuerung der Medien und des ANC verantwortlich sind. Letzteres kann übrigens in einen Umgebungsmodus geschaltet werden und so Umgebungsgeräusche durchlassen. Das hilft dabei, mehr vom Umfeld mitzubekommen ohne den Razer Opus vom Kopf nehmen zu müssen. Angeschlossen wird der Kopfhörer entweder drahtlos per Bluetooth 4.2 oder mit Kabel durch einen 3.5-mm-Klinkenanschluss.

Auch das Design weiss sehr Razer-untypisch zu überraschen. Sofern man es von den Pressebildern ausmachen kann, sind keine blinkenden LEDs oder Logos verbaut. Normalerweise stattet Razer seine Kopfhörer mit allerlei Farbenspielen aus, die eben in der Gaming-Szene nur allzu bekannt sind (Stichwort Chroma). Der Razer Opus scheint komplett in schwarz gehalten und besitzt einen eingravierten Razer-Schriftzug im Metallband. Für weitere Einstellungen steht eine Razer-App für Android und iOS zur Verfügung.