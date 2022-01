Razer X Fossil Gen 6: Gaming-Hersteller stellt erste Wear OS-Smartwatch vor

Razer dringt aktuell in Märkte vor, von denen man bislang nicht wusste, dass Gaming-Hersteller ein reges Interesse daran hätte. Mittlerweile ist Razer allerdings auch eher als „Lifestyle-Marke“ zu verstehen, vor allem wenn man sich die Auswahl im Shop einmal genauer anschaut. Dort gesellt sich nun eine edle Smartwatch dazu, die neue Razer X Fossil Gen 6.

Neue Razer Smartwatch basiert auf Fossil Gen 6-Modell und bekommt Wear OS 3

In Kooperation mit Fossil ist die Gen 6 nun in ein neues Kleid gesteckt worden. Das Smartwatch-Modell basiert auf der Gen 6 von Fossil und ist ein sogenanntes Custom-Stück, also noch einmal optisch individuell angepasst worden. Das Edelstahlgehäuse ist schwarz und das OLED-Display misst 1,28 Zoll. Im Inneren findet ihr einen Snapdragon Wear 4100+, der auch das Update auf Wear OS 3 unterstützt. Letzteres soll bald per Aktualisierung nachgereicht werden.

Zudem stellt die Fossil Gen 6 einige Sensoren bereit. Darunter für Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoff und Kompass. Verbindungen stellt das Razer-Modell per Bluetooth 5.0 und WLAN her und auch GPS sowie NFC sind mit an Bord. 8 GB interner Speicher sollen für genug Platz sorgen und 1 GB RAM für ansprechende Leistung in Kombination mit dem Wear-Prozessor. Bis zu zwei Tage soll die Uhr am Handgelenk durchhalten können und unterstützt schnelles Wiederaufladen.