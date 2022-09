Pokémon GO erreicht 590 Millionen Downloads und 4.5 Milliarden US-Dollar Umsatz

Pokémon GO, eines der weltweit beliebtesten Handyspiele, erlebte in den letzten Jahren einen Zustrom neuer Gamer, die eine beeindruckende Menge Geld für In-App-Käufe ausgaben.

Nach aktuellen Zahlen hat Niantics standortbasierter Megahit einen Umsatz von 4.5 Mrd. US-Dollar seit dem Launch im Sommer 2016 erzielt.

Pokémon GO ist in Asien am beliebtesten, aber Amerika ist der umsatzstärkste Markt

Pokémon GO eroberte die Welt im Sturm. Innerhalb einer Woche nach seiner Veröffentlichung im Juli vor mittlerweile schon sechs Jahren wurde das Handyspiel weltweit mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen, was den enormen Hype um Nintendos ersten Vorstoss in den Bereich der mobilen Spiele zeigt.

Obwohl die anfängliche Pokémon-Begeisterung langsam abgeklungen ist, erfreut sich das Spiel immer noch Millionen aktiver Poké-Trainer weltweit, die im Laufe der Jahre Milliarden für In-App-Käufe ausgegeben haben.