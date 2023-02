Poco X5 Pro und Poco X5 offiziell vorgestellt – Xiaomi räumt die Mittelklasse auf

Zwei neue und vor allem günstige Smartphones von Xiaomi sind unterwegs. Das Poco X5 und X5 Pro sind die Nachfolger der beliebten X4 und X4 Pro Modelle. Die Hardware ist ordentlich und der Preis natürlich entsprechend niedrig. Aber auch hier schlägt die weltweite Inflation im Vergleich zum Vorgänger leicht zu. Ein Highlight bleibt allerdings das grosse AMOLED-Display.

Xiaomi Poco X5 Pro und Poco X5 mit richtig gutem AMOLED-Display

Das Poco X5 Pro kommt mit einem Snapdragon 778G und ist von der Leistung her damit auf dem Niveau eines Nothing Phone (1). Beim Speicher setzt der Hersteller auf 6 GB RAM und 128 GB internen Flashspeicher. Zudem gibt es auch eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB, dann aber auch zu einem höheren Preis. Das AMOLED-Display misst 6.67 Zoll und bringt stramme 120 Hertz mit. Schön, dass sich dieses nun auch in den unteren Preiskategorien durchsetzt. Die Triple-Kamera löst mit sehr hohen 108 Megapixel auf und bekommt mit 8 Megapixel noch Ultraweitwinkel und 2-MP-Makro zur Seite gestellt. Hohe 5000 mAh halten das Gerät über einen längeren Zeitraum am Laufen.

Etwas günstiger wird es mit dem Poco X5 (ohne Pro). Auch hier misst das Display 6.67 Zoll, AMOLED ist die Anzeigetechnologie und ja, es kommen 120 Hertz zum Einsatz. Richtig stark. Auch der Akku ist mit 5000 mAh gleich. Der Snapdragon 695 5G ist allerdings dann doch deutlich schwächer. Beim Speicher ändert sich aber im Vergleich zum Pro-Modell nicht viel. Beide Geräte sind sich also recht ähnlich, unterscheiden sich aber in wesentlichen Punkten, vor allem beim Prozessor. Die Kamera erfährt ebenfalls ein kleines Downgrade auf 48 Megapixel für den Hauptsensor.