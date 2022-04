Poco F4 GT: Neues Top-Modell kommt mit magnetischen Schultertasten

Gefühlt ist es durchaus lange her, dass Poco ein Handy mit starkem Preisleistungsverhältnis im High-End-Segment vorstellte. Nun ist das Poco F4 GT auch für den europäischen Markt vorgestellt und bringt sogar ein klasse Feature für Gamer mit. Wie lange sich Poco aber noch dem niedrigen Preissegment unterwerfen kann, bleibt abzuwarten.

Poco F4 GT mit Snapdragon 8, 120-Hertz-Display und magnetische Schultertasten

Mehr Leistung als ein Samsung Galaxy S22 für über 300 Euro bzw. Schweizer Franken weniger? Kommt sofort und nennt sich aktuell Poco F4 GT. Das neue Handy kommt mit einem dem Exynos-Prozessor überlegenen Snapdragon 8 Gen 1 mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das AMOLED-Display misst grosse 6.67 Zoll und ist mit 120 Hertz für die Oberklasse sehr gut ausgestattet. Zwar stehen „nur“ FullHD+ für die Auflösung zur Verfügung, scharf genug ist das aber dennoch.

Den Rotstift setzt Xiaomi beim Poco F4 GT bei der Kamera an. Hier wird mit 64 MP beim Hauptsensor und 8 MP bei der Weitwinkelkamera geknipst. Warum aber immer noch 2 MP Makrosensoren verwendet werden, erschliesst sich mir persönlich nicht. Immerhin kann das Modell sich so einer Triple-Kamera rühmen. Der verbaute Akku liefert 4700 mAh und lädt mit unbeschreiblich schnellen 120 Watt auf. In unter 17 Minuten von 0 auf 100 Prozent wie Poco während der Präsentation angab.