Google Pixel 6a lässt sich mit nicht eingescannten Fingern entsperren!

Nachdem schon in den vergangenen Monaten das Pixel 6 teils schwerwiegende Probleme machte, geht es mit dem erst kürzlich vorgestelltem Google Pixel 6a weiter. Doch hier reden wir nun von einem schwerwiegenden Sicherheitsproblem, denn der Fingerabdrucksensor scheint in einigen Fällen das Gerät immer zu entsperren, auch wen die Finger nicht bekannt sind.

Immer wieder zeigen sich Probleme mit den neuen Pixel-Modellen und das neue Pixel 6a scheint keine Ausnahme zu sein. Wie nun immer mehr YouTube-Videos im Netz zeigen, scheint in einigen Fällen der Fingerabdruckscanner als Sicherheitselement völlig unbrauchbar zu sein. Denn dieser entsperrt auch mit unbekannten Fingerkuppen das Smartphone, was die Sicherheit in diesem Fall völlig zerstört. Gefunden hat das Problem der YouTuber Beebom, der auch anderen aus dem Team das Gerät entsperren lies. Deren Fingerkuppen waren allerdings nicht registriert.