Paukenschlag: OnePlus verkauft wieder Handys in Deutschland

Lesedauer: < 1 Minute

Ein ganzes Jahr fehlte Oppo und auch die Tochter OnePlus nun in Deutschland. Auch wir berichteten über den Fall und Oppo bekräftige sogar noch, dass der europäische Markt dennoch weiterhin im Blick behalten bleibt. Nun kommt es aber noch einmal ein kleines Stück anders. Nach einer Vereinbarung zwischen Nokia und Oppo kehrt OnePlus zurück auf den Markt in Deutschland.

Nokia und Oppo einigen sich auf Abkommen – OnePlus ist wieder da

Denn besucht ihr die Webseite der Oppo-Tochter, so finden sich auf www.oneplus.com/de wieder die bereits bekannten Flaggschiffe. Auch neue Modelle können vorbestellt werden. Eine interessante Wendung, denn wenn wir auf die offizielle Webseite von Oppo-Deutschland gehen, so ist diese noch immer – bis auf das Champions League Sponsoring – komplett leergefegt. Ob sich dieses nun in Zukunft ebenfalls wieder ändert, bleibt erst einmal abzuwarten.

Besonders interessant dürfte in diesem Fall aber die Veröffentlichung des OnePlus Open sein, dass nun auch in Deuschland auf der Webseite angeboten wird. Das Foldable gilt als grosse Konkurrenz zum Galaxy Z Fold 5, dem Pixel Fold oder auch dem nun vorgestellten Honor Magic V2. Grade in Bezug auf den sehr hohen Preis des Honor-Modells kommt nun überraschend eine neue Alternative mit einer sehr ähnlichen Ausstattung ins Spiel. Weitere verfügbare Geräte sind das OnePlus 12 und das OnePlus 12R die beide vorbestellt werden können.