Oppo verliert gegen Nokia! – OnePlus und Oppo dürfen keine Handys mehr verkaufen!

Ein absoluter Big-Player unter den Handyherstellern verlässt den deutschen Markt. Oppo zieht sich zurück und wird auch seine gesamte Produktpalette im Bereich Handys mitnehmen. Ob auch Zubehör davon betroffen sein könnte oder weitere Länder folgen könnten, wissen wir allerdings aktuell nicht. Tochtermarken bleiben aber weiterhin erhältlich. Richtig bitter: Auch OnePlus darf keine Smartphones mehr in Deutschland verkaufen.

Oppo und OnePlus trifft Urteil schwer – Keine Smartphones mehr für Deutschland

Das Landgericht 1 in München trifft gegen Oppo ein unheimlich schwerwiegendes Urteil. Der chinesische Hersteller darf in Deutschland keine Handys mehr verkaufen. Das nimmt Oppo gleich zum Anlass sich komplett mit seinen Handys aus Deutschland zurückzuziehen. Was allerdings ebenfalls richtig hart ist: Auch OnePlus darf seine Smartphones nicht mehr verkaufen. Aktuell findet ihr in den Online-Shops beider Hersteller keine Smartphones mehr. Auch der „Kaufen“-Knopf ist von den Vorstellungsseiten der Geräte komplett verschwunden.

Grund dafür ist eine Patentklage von Nokia, die immer noch einen beträchtlichen Anteil an Mobilfunkpatenten besitzen. Die Klage richtete sich direkt an Oppo und das Landgericht 1 in München gab Nokia Recht. In einer Stellungnahme gegenüber dem deutschen Wirtschaftsmagazin WiWo teilte Oppo mit aufgrund des strengen Patentrechts sich aus Deutschland zurückzuziehen. Zusammen mit OnePlus hält der Hersteller laut Canalys rund 10 Prozent am deutschen Handymarkt.

Erst kürzlich stellte OnePlus das neue OnePlus 10T vor, welches in den letzten beiden Wochen des Augusts in Deutschland auf den Markt kommen sollte. Das passiert nun definitiv nicht mehr, das Modell darf schlichtweg nicht verkauft werden, genau wie andere Modelle des Herstellers. OnePlus ist nämlich vor längerer Zeit schon mit Oppo „fusioniert“, agiert zwar noch als eigenständige Marke, gehört aber komplett zu Oppo. Damit ist also auch für diesen Hersteller in Deutschland Schluss.