OnePlus ab 2023 offiziell in der Schweiz – Besser spät als nie?

Alles fing in 2013 mit der Gründung des Unternehmens an und den OnePlus-Handys die für sehr wenig Geld enorm viel Leistung boten. Bei uns im Magazin sind die Geräte sehr beliebt und auch im Forum gab es immer wieder heisslaufende Diskussionen rund um die Modelle der OnePlus-Serie. Interessant war allerdings auch immer, dass die Geräte in fast allen Fällen 1:1 den Oppo-Handys ähnelten . Kein Wunder, das Unternehmen OnePlus war schon zur Gründung fest mit Oppo verwurzelt. Teilweise wurden die exakt gleichen Modelle nur mit “OnePlus”-Label in den Westen gebracht.

Start in der Schweiz nach Deutschland-Aus für Oppo und Co.

Allerdings hat der in der Schweiz folgende Start auch einen kleinen Beigeschmack. Denn dieser kommt nun kurze Zeit nach dem Aus von Oppo in Deutschland. Dort verlor der Hersteller vor Gericht in einem Patentstreit, was in ein Verkaufsverbot aller Handys des Herstellers und seiner Untermarken mündete. Es fühlt sich ein wenig nach “nun sind wir nicht mehr in Deutschland, aber wir können ja in die Schweiz” an.

Unsere stetigen Nachfragen, wann OnePlus denn einmal in unsere Schweiz kommen würde, wurden über viele Jahre hinweg immer mit den gleichen Worten abgehandelt: “Es gibt keine Pläne für die Schweiz”. Auf der einen Seite sind wir froh, dass der Hersteller sich hier endlich zeigt, aber auf der anderen hätten wir ihn gerne deutlich eher hier gehabt. Vor allem noch zu Zeiten, wo er so heiss diskutiert wurde, wie kaum ein anderer Neuzugang. Die Nachfrage war nicht auch zuletzt bei uns riesig.