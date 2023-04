Update: Ziehen sich OnePlus und Oppo wirklich zurück? – Statement des Herstellers

Lesedauer: < 1 Minute

Der chinesische Grosskonzern BBK Electronics hatte in Europa vorm Landgericht München einen Patentstreit gegen Nokia verloren. Der Hersteller, dem auch die Marken Realme, Oppo, OnePlus und Vivo gehören, musste zwischenzeitlich die Handys von Oppo und OnePlus in Deutschland vom Markt nehmen. Nun wird dieser sich aber laut neuster Informationen in den meisten Ländern verabschieden. Mittlerweile steht uns auch ein Statement zur Verfügung und OnePlus Schweiz hat sich ein paar Fragen von uns gestellt.

OnePlus und Oppo bleiben vor allem der Schweiz erhalten – Europa im Blick

Nach der Berichterstattung und all den aktuell im Netz vorhandenen Informationen, hat sich auch der Hersteller OnePlus bei uns gemeldet und uns versichert, dass die Smartphones von Oppo und OnePlus auch weiterhin bei uns erhältlich bleiben. Zudem dürfen wir uns in Zukunft auf weitere Produkte freuen, welche das sind verrät man aber aktuell natürlich noch nicht. Allerdings schob der Hersteller erst das allgemeine Oppo-Statement vor. Dieses lautet wie folgt:

«Oppo und OnePlus engagieren sich in allen derzeit bestehenden europäischen Märkten. Mit der erfolgreichen Markteinführung mehrerer Produkte in Europa verzeichnen wir einen grossartigen Start ins 2023. Zudem planen wir eine Reihe von Produkt-Lancierungen für den Rest des Jahres. Oppo und OnePlus werden auch in Zukunft weiterhin innovative Produkte und den besten Service für die Nutzerinnen und Nutzer anbieten. Dies gilt auch für die Schweiz.»

Das Statement sagt im Endeffekt aber nichts über den Rückzug aus vielen der unten genannten Länder aus, denn auch wenn Oppo und OnePlus weiterhin in ein paar Ländern verfügbar sind, so können sie sich immer noch aus den grössten Märkten zurückziehen. Wir stellten daher noch ein paar Fragen und diese wurden uns auch umgehend direkt beantwortet. Diese sind zwar immer noch keine guten Nachrichten für Deutschland, Niederlande oder auch Grossbritannien, aber die Schweiz darf sich immerhin weiterhin freuen:

PocketPC.ch: In dem Statement ist grundsätzlich von “Europa” die Rede, doch wie sieht es allgemein zur Lage in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und den Niederlanden aus? Denn genau diese absatzstarken Länder finden im offiziellen Statement keine Berücksichtigung. Da vor allem OnePlus und Oppo beispielsweise in Deutschland auch ein Verkaufsverbot von Handys vorliegt und die Webseite von Oppo für Deutschland nahezu “nicht mehr existent” ist.

OnePlus Schweiz: Wir können keine Aussagen zur Situation in Deutschland oder anderen Ländern machen. Bitte melde Dich dazu direkt bei OPPO Deutschland oder der jeweiligen Länder-Niederlassung. Vielen Dank für Dein Verständnis. PocketPC.ch: Oppo und OnePlus können zwar laut dem Statement ein grosses Augenmerk auf ihre europäischen Kunden legen, aber dennoch in den meisten Ländern nicht verfügbar sein. Welche Produkte sind demnach wo grob zu erwarten?

OnePlus Schweiz: Das Sortiment kann sich von Land zu Land ein wenig unterscheiden. Diesbezüglich bitten wir darum, die Ankündigungen von neuen Produkten zu berücksichtigen. In der Schweiz wurden 2023 bereits das OPPO Find N2 Flip sowie das OPPO A57s gelauncht. Seitens OnePlus ist es das OnePlus 11 5G. Weitere Produkte werden im Laufe des Jahres folgen.

PocketPC.ch: Wie sieht es für die Produktstrategie für die Schweiz aus? Bleibt die Schweiz ein Land, wo Oppo und OnePlus weiterhin Smartphones in Zukunft vertreiben werden?

OnePlus Schweiz: In der Schweiz werden weiterhin OPPO- sowie OnePlus-Smartphones angeboten.

Wie ihr vielleicht schon selbst feststellt, sind die Antworten auf unsere Schweiz begrenzt. Zudem gibt OnePlus an, dass der europäische Markt auch weiterhin wichtig bleibt. Allerdings bleibt Deutschland weiterhin abgehakt. Auch wenn weiterhin noch OnePlus Kopfhörer in Deutschland zur Verfügung stehen, Handys gibt es nicht mehr. Die Webseite von Oppo kann zwar aufgerufen werden, sie ist allerdings “leergefegt”. Ein gezieltes Statement zu den anderen Absatzmärkten und den Produkten dort wird grundsätzlich vermieden, was also eben einen Rückzug dort nicht ausschliesst. Aber, immerhin bleibt BBK Electronics der Schweiz treu und wir dürfen uns auch weiterhin auf neue, tolle Produkte freuen.