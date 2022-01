OnePlus Nord N20 soll noch noch im Februar in Europa erscheinen

Die Technik soll sich zudem ebenfalls sehen lassen können. Ein aktueller Snapdragon 695 mit 5G-Support wäre da nur am Rande zu nennen. Besonders interessant dürfte das AMOLED-Display in Verbindung mit den 90 Hertz werden. Ein Feature, das in der Preisklasse unter 300 Euro nur schwer zu finden sein dürfte. Die Kamera soll zudem auf 48 MP und einen neuen Sensor aufgerüstet werden. Ein Ultraweitwinkel-Sensor mit 8 MP soll ihr zur Seite stehen.

Das OnePlus 10 Pro ist als neues High-End-Modell in China bereits offiziell vorgestellt und der Rest der Welt wartet auf einen Release in Europa und Amerika. Vorher könnte es sich aber ein Budget-Handy der Marke bei uns bequem machen. Das OnePlus Nord N20 soll bereits im Februar kommen. Das 10 Pro hingegen erst im März!

Das Modell soll dann im Februar 2022 in Europa vorgestellt werden, das wäre nach aktuellem Plan wohl noch vor dem bereits in China vorgestellten OnePlus 10 Pro. Letzteres ist das High-End-Gerät des Herstellers für dieses Jahr, das allerdings erst für März erwartet wird, so die Gerüchteküche zumindest. Was davon aber letztendlich stimmt, bleibt abzuwarten. Schliesslich ist auch Samsung mit seinem Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra gegen Anfang Februar an der Reihe.

Quelle: Yogesh Brar