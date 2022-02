OnePlus Nord CE 2: Hersteller teasert Design und Vorstellungstermin

Nicht nur das OnePlus 10 Pro steht in Europa kurz vor dem Release. Da wäre auch noch die neue Mittelklasse des Herstellers, die schon fast in Vergessenheit geraten wäre. Nun teasern die Chinesen das OnePlus Nord CE 2 5G sogar direkt an, geben einen Ausblick auf die Vorstellung und zeigen auch einige Teile des Designs.

OnePlus Nord CE 2 5G kommt mit SuperVOOC-Technologie für Fast-Charging

Eine neue Mittelklasse macht sich auf den Weg zu uns und sie kommt von OnePlus. Am 17. Februar will der chinesische Hersteller sein OnePlus Nord CE 2 5G vorstellen und damit einen neuen Nachfolger ins Rennen schicken, nachdem sich der Vorgänger schon zum Verkaufsstart erfolgreich etablieren konnte. Auf dem Teaser-Bild zum Gerät ist übrigens ein Teil der Kamera zu sehen und auch die Form recht klar zu erkennen. Es könnte sich demnach um eine Dual- oder Triple-Kamera handeln. Welche Änderungen es geben könnte, bleibt aber noch unklar.

Recht deutlich geht OnePlus allerdings auf die das Schnellladen ein. Durch die Übernahme von Oppo findet SuperVOOC nun auch seinen Weg in die neue Mittelklasse, wie der Hersteller in einem separaten Post im Community-Forum verrät. Bis zu 65 Watt sollen demnach möglich sein. Ein entsprechendes Bild ist dort ebenfalls zu sehen, das übrigens auch sowas wie einen Klinkenanschluss zeigt. Ob es allerdings tatsächlich einer ist, gibt OnePlus im Forum einige Beiträge darunter nicht an.