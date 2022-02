OnePlus Nord CE 2: Noch mehr offizielle Bilder vom Design zu sehen

Nicht nur das OnePlus 10 Pro steht in Europa kurz vor dem Release. Da wäre auch noch die neue Mittelklasse des Herstellers, die schon fast in Vergessenheit geraten wäre. Nun teasern die Chinesen das OnePlus Nord CE 2 5G sogar direkt an, geben einen Ausblick auf die Vorstellung und zeigen auch einige Teile des Designs.

OnePlus Nord CE 2 5G mit direkt integriertem Kamerabuckel auf der Rückseite

Seit Jahren hat OnePlus ein Faible dafür, die Geräte schon vor der Vorstellung im Netz zu zeigen. Entweder auf Twitter, Weibo oder gar im eigenen Community-Forum. Das ist nun auch mit dem OnePlus Nord CE 2 passiert, das in wenigen Tagen vorgestellt werden soll. Im Cummunity-Forum ist die Rückseite des Modells zu sehen und zeigt damit auch die kommende Kamera und wie diese integriert ist.

Ähnlich wie beim Oppo Find X3, ist die Kamera im OnePlus Nord CE 2 irgendwie Teil der Rückseite. Der Buckel erhebt sich förmlich direkt aus dem Glas des Rückens und gibt mehr die Illusion eines kompletten Gusses frei. Der Übergang in den Rahmen wiederum erinnert an das OnePlus 10 Pro, wo die Seite des Knipsers fliessend in den Rahmen übergeht. Aus welchem Material der Rücken genau besteht, ist allerdings noch unklar. Wahrscheinlich ein Gorilla Glass der neueren Generation vielleicht?