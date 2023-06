OnePlus Nord 3: Neue Bilder zeigen Design der Mittelklasse

Lesedauer: < 1 Minute

Es ist nicht unbedingt der typische Hardware-Zyklus, denn das OnePlus Nord 2 wird bald schon ganze zwei Jahre alt. Einen Nachfolger gab es bisher nicht. Das mag aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass der Hersteller seine untere Mittelklasse mit zig Geräten überlaufen hatte. Mittlerweile ist es dort etwas ruhiger geworden und die Flaggschiffe wie das OnePlus 11 rückten in den Fokus. Nun ist aber wohl auch ein OnePlus Nord 3 geplant!

Sind das offizielle Pressebilder? OnePlus Nord 3 zeigt sich auf schicken Fotos

Heute sind offiziell aussehende Pressebilder des kommenden OnePlus Nord 3 durchgesickert, was unter anderem darauf hindeuten könnte. dass der Start unmittelbar bevorstehen kann. Das Handy zeigt sich hier in zwei Farbtönen: Dem mittlerweile markentypischen OnePlus-Türkis und einem klassischeren, eher in die Businesssparte passenden, Dunkelgrau. Die Bilder zum Design stammen übrigens vom bekannten Leaker Roland Quandt von Winfuture. Dort auf der Webseite sind auch die Renderings zu sehen.

Gerüchten zufolge soll das OnePlus Nord 3 nur ein umbenanntes OnePlus Ace 2V werden. Besagtes Modell, ist bereits in China im vergangenen März 2023 vorgestellt worden. Sollte das stimmen, dann fällt die Hardware wahrscheinlich wie folgt aus: Ein 6.74 Zoll Display mit 120-Hz und ein Touchscreen bestehend aus “Asahi”-Glass, einer Triple-Kamera mit 50 MP Hauptsensor und einem 5.000-mAh messenden Akku mit Unterstützung für 80 Watt kabelgebundenes Laden.