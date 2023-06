OnePlus Nord 3: Neues Design offiziell bestätigt – Zwei Farben geplant

Lesedauer: < 1 Minute

Es ist nicht unbedingt der typische Hardware-Zyklus, denn das OnePlus Nord 2 wird bald schon ganze zwei Jahre alt. Einen Nachfolger gab es bisher nicht. Das mag aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass der Hersteller seine untere Mittelklasse mit zig Geräten überlaufen hatte. Doch der Hersteller will mit dem Nord 3 nun doch so etwas wie einen Nachfolger nach Europa bringen und bedient sich dabei einer mehr oder weniger erfreulichen “Technik”.

Hersteller bestätigt Design des OnePlus Nord 3 nun offiziell

Es gab bereits vor einigen Tagen ein paar im Netz aufgetauchte Renderbilder zum OnePlus Nord 3 und diese liessen es bereits vermuten. Nun hat der Hersteller auf Twitter eigene Bilder veröffentlicht und zeigt das komplette Design und die beiden Farben Türkis und Schwarz für die neuen Geräte. Sie zeigen aber auch etwas anderes: Es handelt sich dabei um das bereits im März in Asien vorgestellte OnePlus Are V2. Der chinesische Hersteller, der auch der BBK Electronics Group, angehört schmeisst lediglich ein neues Namensschild auf das Modell und verkauft dieses als einen legitimen Nachfolger der vergangenen Nord-Geräte in Europa.

Dabei ist der Schritt gar nicht so unverständlich, da niemand ausserhalb Asiens etwas mit einem OnePlus Ace hätte anfangen können. Der Markenname “Nord” innerhalb des OnePlus-Kosmos ist hierzulande weitaus eher geläufig, so dass sich niemand an einen neuen Namen gewöhnen muss. Das OnePlus Nord 3 soll dann zum offiziellen Launch-Event am 5. Juli vorgestellt werden. Dort werden auch weitere Geräte beispielsweise in Form neuer Kopfhörer erwartet.