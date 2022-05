OnePlus Nord 2T: YouTuber zeigt gesamtes Smartphone vor Release

Der Nachfolger des erfolgreichen Nord 2 von OnePlus wird in Kürze erwartet, doch ein YouTuber war schneller als der Hersteller. In seinem Video zeigt er die gesamte Hardware, das Design und und einiges mehr zum Modell. Anders als sonst, hielt isch der Hersteller nun eine ganze Zeit lang zum Modell bedeckt, was nun vielleicht auch eine ärgerliche Wendung sein könnte.

OnePlus Nord 2T angeblich mit Dimensity 1300 und 90-Hertz-AMOLED

Der YouTuber Sahil Karoul hat das neue OnePlus Nord 2T nun in die Finger bekommen und geht eine ganze Reihe von Tests durch. Er beansprucht den Prozessor – laut ihm ein MediaTek Dimensity 1300 – sogar beim Gaming, um die Fähigkeiten zu demonstrieren. Auch Fotos schiesst er und vergleicht diese mit anderen Modellen. Zudem gibt er an, dass das Display rund 6.4 Zoll misst, AMOLED nutzt und 90 Hertz Bildwiederholrate schafft. Damit ist auch eigentlich schon viel zum Nord 2T gesagt.

Vom Design her ähnelt es übrigens den aktuellen OnePlus-Modellen, vor allem die hinten integrierte Triple-Kamera. Diese soll mit 50 MP beim Hauptsensor, 8 MP Ultraweitwinkel und 2 MP Makro aufweisen. Die beiden letzteren sind zusammen im unteren Kamera-Modul untergebracht und es sieht auf den ersten Blick etwas merkwürdig aus. Vor allem die schräge Versetzung der beiden Linsen. Auch das Gehäuse der Hauptkamera sieht etwas zu gross aus, aber insgesamt wirkt das vom YouTuber gezeigte Design stimmig. Genau dieses Design war übrigens schon vor drei Tagen auf der Webseite von AliExpress zu sehen, was die Echtheit des Modells durchaus bestätigten könnte.