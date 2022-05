OnePlus Nord 2T vorgestellt: Modell bietet kaum Änderungen zum Vorgänger

Änderungen gibt es beim Prozessor. Hier kommt der neue Dimensity 1300 zum Einsatz. Im Vorgänger war es noch das 1200er Modell. Beide Chipsätze sind, was die reine CPU-Leistung betrifft, aber identisch. Zwar bietet der neue SoC ein paar mehr Shader-Einheiten (trotz identischer GPU!) doch diese sollten auch im Gaming-Betrieb nicht all zu stark auffallen. Zudem könnt ihr das neue OnePlus Nord 2T nun mit 80 Watt aufladen, statt mit 65 Watt aus dem Vorgänger.

Das OnePlus Nord 2T kostet mit rund 400 Euro (Schweizer Preise haben wir leider noch nicht) genauso viel wie der Vorgänger zum Start. Damit hält sich der Mehrwert also derzeit in Grenzen, denn aktuell ist das OnePlus Nord 2 noch auf dem Markt verfügbar und der Preis wird weiter fallen. Kauft ihr also den Vorgänger habt ihr nahezu die gleiche Leistung, zahlt aber auch einiges weniger.

Quelle: OnePlus