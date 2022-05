OnePlus Nord 2T: Preise für Europa im Netz aufgetaucht

Mit dem OnePlus Nord 2T möchte der chinesische Hersteller einen Nachfolger zum sehr erfolgreichen Nord 2 präsentieren. Stimmen die aktuell im Netz aufgetauchten Daten, dann ändert sich im Vergleich nicht viel und auch der nun im Netz aufgetauchte Preis vor der Vorstellung scheint wenig Spielraum auf Änderungen zu lassen.

OnePlus Nord 2T soll um die 400 Euro in Europa kosten

Der Leak stamm vom bisher immer gut unterrichteten Roland Quandt auf Winfuture, der einfach Mal die Preise, Technik und Design der Geräte noch vor Release in die Finger bekommen zu haben scheint. Demnach soll das OnePlus Nord 2T in Deutschland 399 Euro UVP kosten, was dem Startpreis des Vorgängers entspricht, als dieses noch im Sommer 2021 vorgestellt wurde. Geht es um die technischen Daten, dann zeichnet sich ein interessantes Bild ab.

Denn technisch ändert sich vergleichsweise wenig. Lediglich der Prozessor erhält laut OnePlus selbst ein kleines Update auf einen MediaTek Dimensity 1300 und das Gerät lässt sich mit 80 Watt schneller aufladen. Sonst ist die Technik nahezu identisch. Die Kamera auf der Rückseite ist zudem kurios angeordnet, was dem Design einen eigenwilligen Touch gibt. Man muss es durchaus mögen, als sonderlich schlimm empfinden wir dieses aber bislang nicht. Vorausgesetzt die veröffentlichten Bilder stimmen mit dem Original-Modell überein.